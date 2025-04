Ensemble dans la vie, complices derrière l’objectif : Chloé Salbin et Adrien Touzot, un duo de photographes made in Besançon

Publi-info • Ils vivent ensemble, créent ensemble, mais chacun avec son propre regard. Chloé Salbin et Adrien Touzot forment un duo de photographes passionnés, à la fois complémentaires et indépendants. Leur point commun ? Un œil affûté, une grande sensibilité à l’image… et un ancrage fort en Franche-Comté.

Deux univers, une même passion

Photographe spécialisée dans le mariage haut de gamme, Chloé propose des reportages poétiques et sincères, mêlant élégance intemporelle et émotions vraies. Son style se distingue par une lumière chaleureuse, des couleurs douces, une attention minutieuse aux détails et un regard empreint de sensibilité.

"Je m’adresse aux couples qui recherchent bien plus qu’un reportage : une expérience sur-mesure, un accompagnement humain, et des images qui ont une vraie âme", nous confie Chloé.

Installée à Besançon, elle se déplace dans toute la Bourgogne-Franche-Comté, la Suisse et la France et accompagne régulièrement des mariages d’exception dans des domaines et lieux prestigieux. Elle propose également des séances lifestyle pour les familles et futurs parents.

De son côté, Adrien Touzot s’adresse aux professionnels avec une identité forte, moderne et immersive. Il intervient dans trois domaines :

Le sport & l’outdoor : photographies dynamiques pour clubs, marques ou événements, avec une vraie culture de l’instant et du mouvement.

: photographies dynamiques pour clubs, marques ou événements, avec une vraie culture de l’instant et du mouvement. La photographie culinaire & restauration : après plus de 10 ans de carrière dans la restauration, Adrien crée des images gourmandes et soignées pour mettre en lumière le savoir-faire des chefs, artisans et restaurateurs.

: après plus de 10 ans de carrière dans la restauration, Adrien crée des images gourmandes et soignées pour mettre en lumière le savoir-faire des chefs, artisans et restaurateurs. Le reportage corporate : immersion au cœur des entreprises pour valoriser les équipes, les métiers et l’identité de marque.

"Ce que j’aime, c’est donner du sens à l’image. Mes clients me font confiance pour raconter leur histoire visuelle, avec des visuels percutants et sincères", explique Adrien.

Un duo de photographes, disponible pour vos événements

Au-delà de leurs projets individuels, Chloé et Adrien aiment unir leurs forces quand l’occasion s’y prête. Lors d’un mariage, d’un événement ou d’un reportage d’envergure, Adrien peut venir en renfort de Chloé et inversement, apportant un second regard et une présence rassurante pour couvrir un moment important sous plusieurs angles. Leur binôme apporte une couverture complète et fluide, avec deux sensibilités, deux points de vue, et une coordination naturelle.

"Être deux, c’est capter davantage d’instants, varier les angles, ne rien rater tout en restant discrets. C’est aussi offrir une expérience plus riche et plus sereine pour nos clients", commentent Chloé et Adrien.

Basés à Besançon, Chloé Salbin et Adrien Touzot interviennent en Bourgogne-Franche-Comté et en Suisse voisine pour immortaliser vos moments forts, qu’ils soient professionnels ou personnels. Ensemble, ils incarnent une nouvelle génération de photographes : humains, engagés et résolument ancrés dans leur territoire.

En savoir plus sur leur travail :

Chloé Salbin (mariages & familles) : www.chloe-salbin.com - Instagram : @chloe.salbin.photographe