Le groupe chinois Das Solar lance son projet d’usine de panneaux solaires à Mandeure

Installée sur une ancienne friche industrielle de dix hectares, que lui a vendue la communauté d'agglomération du pays Montbéliard, l'usine doit accueillir deux lignes de production totalisant une capacité de 2 gigawatts (GW) par an dans un premier temps. Y seront fabriqués des panneaux photovoltaïques destinés à des parcs solaires flottants, en toitures ou en ombrières. Ces équipements, de type "N TOPCon", sont "les plus performants au monde", selon le directeur du projet d'implantation, Frédéric Barbier.

Des représentants du syndicat patronal UIMM sont déjà partis en Chine pour étudier les profils des postes de travail à pourvoir, afin d'anticiper les recrutements.

Das Solar, fondé en 2018, dispose déjà de 14 usines dans le monde, totalisant une capacité de 55 GW. En 2023, son chiffre d'affaires a atteint 3,71 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros).

Une autre usine envisagée à Sochaux

Le groupe prévoit d'implanter à terme dans le Doubs une deuxième unité de production de deux gigawatts, pour un investissement total de 190 millions d'euros. Cette extension "dépendra du carnet de commandes", a toutefois précisé M. Barbier. Afin de créer "une filière complète Made in France", Das Solar envisage également de construire non loin de là, à Sochaux, une usine de cellules photovoltaïques, en amont de l'assemblage. Ce projet, s'il se concrétise, impliquerait 650 millions d'euros d'investissements, 2.500 embauches, et l'implantation dans la région de plusieurs partenaires industriels, comme des fabricants de films adhésifs, connecteurs, cadres aluminium et autres composants. L'État a promis un "accompagnement financier" de ce projet, a déclaré le préfet du Doubs, Rémi Bastille.

Das Solar a par ailleurs signé un accord avec Suez pour le retraitement des panneaux en fin de vie, et un accord avec l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France pour la recherche et le développement.

Deux autres usines géantes de panneaux photovoltaïques sont en projet en France : l'une à Hambach (Moselle), portée par le groupe HoloSolis, qui ambitionne d'en faire la plus grande d'Europe, et l'autre à Fos-sur-Mer, près de Marseille, portée par le groupe français Carbon.

(AFP)