Tony Estanguet à Besançon pour défendre les valeurs de l’olympisme

Le président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est venu ce mercredi 5 avril à l’UFR Staps de Besançon dans le cadre de la semaine olympique et paralympique organisée par l’Université de Franche-Comté.

Premier athlète Français à avoir obtenu trois médailles d’or lors de trois Jeux Olympiques différents (Sydney 2000, Athènes 2004 et Londres 2012), Tony Estanguet est intervenu auprès de jeunes étudiants, lycéens et collégiens, sportifs ou non. Lors d’une conférence, il a rappelé son parcours de vie mais aussi les valeurs et enjeux de l’olympisme dans le cadre des JO de Paris 2024.

Rendez-vous olympique

La venue du champion de canoë à Besançon avait pour objectif de donner rendez-vous à ces jeunes de "cette génération 2024, pour qu’ils découvrent des sports, des para-sports et qu’ils soient sensibilisés à l’importance d’un modèle plus inclusif de la pratique sportive".

Après avoir abordé les jeux olympiques et la pratique sportive sous l’aspect écologique l’année dernière aux côtés de Thomas Pesquet, le Comité olympique a cette année choisi de faire un focus particulier sur le thème de l’inclusion dans le sport. "On a envie de profiter de l’élan des jeux et notamment des jeux paralympiques pour sensibiliser, changer le regard sur le handicap et de valoriser ces personnes en situation de handicap" nous a confié le triple champion olympique.

Après une mise à l’honneur des étudiants sportifs de haut-niveau de l’université de Franche-Comté, des démonstrations sportives de plusieurs sports, olympiques ou non sont venues clôturer l’événement.