Un bilan 2024 positif pour le tourisme en Bourgogne-Franche-Comté

Sur ces 77,3 millions de nuitées, 45,8 millions correspondent à des nuitées de touristes français (59,3% du total), dont 12,4 millions de nuitées de touristes régionaux. La part de nuitées de touristes étrangers s’élève quant à elle à 31,5 millions en 2024. Celle-ci progresse d’ailleurs encore de 3,1 % par rapport à 2023.

Si les nuitées dans les hébergements de types hôtels (-1,5%) et campings (-2,6 %) ont diminué en 2024 par rapport à 2023, l’hébergement dit "C to C" c'est-à-dire de "particulier à particulier", a quant à lui progressé de 11%.

Parmi les étrangers les plus présents dans la région, on retrouve les Allemands (3,7 millions de nuitées) mais leur fréquentation a reculé de 3,7 %. Les Néerlandais arrivent en deuxième position avec 3,5 millions de nuitées (+1%), suivis des Suisses dont la progression est en hausse de 5,7% avec 3 millions de nuitées. Arrivent enfin les Belges (1,7 million de nuitées) et les Britanniques (1,3 million de nuitées).

Priorité à la communication digitale

Pour Patrick Ayache, vice-président du conseil régional et président de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme (BFC Tourisme), ces "excellents" résultats reposent en partie "sur l’attractivité de la région bien sûr". Les efforts ont été concentrés sur la promotion des trois destinations : Bourgogne, Montagnes du Jura et Vosges du Sud. Mais le choix stratégique du comité régional du Tourisme de privilégier le marketing digital n’est, selon lui, pas anodin non plus.

Terminé donc les campagnes d’affichage mettant en avant les atouts de la région dans le métro parisien car pour Patrick Ayache, certes "c’est très beau et ça rend très fier" mais "ce n’est pas très utile" résume le président. BFC Tourisme a ainsi fait le choix du digital pour "cibler les clientèles" et "ça paye" nous confirme Patrick Ayache dans notre vidéo.

Des profils de touristes différents

Du côté des touristes, BFC Tourisme a identifié des profils de voyageurs différents. De l’explorateur au sportif en passant par l’épicurien, les touristes ne viennent pas tous chercher la même expérience de séjour en Bourgogne-Franche-Comté. Le comité régional du Tourisme a ainsi fait le choix de structurer ses offres pour mieux choisir ses cibles. Celles-ci s’articulent autour de trois filières emblématiques de la région : le patrimoine, l’itinérance, l’oenotourisme et le tourisme d’affaires.

Sortez chez vous

Avec 2,8 millions d’habitants, la Bourgogne-Franche-Comté regorge à elle seule de touristes potentiels invités à découvrir ou redécouvrir leur propre région grâce à l’opération "Sortez chez vous". "On souhaite que ce soit notre première clientèle" insiste Patrick Ayache qui invite "les Bourguignons à découvrir la Franche-Comté et les Francs-Comtois à découvrir la Bourgogne". "Si aujourd’hui une famille a 3 ou 4 jours à passer sans vouloir dépenser trop d’argent, eh bien elle a ce qu’il faut dans notre région et on les incite à le faire avec la campagne Sortez chez vous", résume le président.

Bureau d’accueil des tournages, nouveauté 2024

Depuis 2024, BFC Tourisme s’est également doté d’un "bureau d’accueil des tournages" afin de promouvoir la Bourgogne-Franche-Comté comme "terre de cinéma". Patrick Ayache nous en explique les objectifs dans notre vidéo.

Des perspectives 2025 encourageantes

Selon les premières données observées par BFC Tourisme l’année 2025 a commencé "sur un léger recul en termes de fréquentation globale". Entre le 1er janvier et le 30 avril, le total des nuitées enregistrées (tous motifs confondus, tous pays confondus) est en recul de 3% par rapport à la même période de 2024.

Dans les Montagnes du Jura (périmètre marketing), la fréquentation "est également en léger recul, de 2,9%", souligne BFC Tourisme. Comme pour l'ensemble de la région, les nuitées internationales sont à la hausse (+1,7%), alors que les nuitées françaises sont moins nombreuses : -7,1% pour les nuitées "locales" et -6,7% pour les nuitées françaises "non locales". L'évolution est identique pour la Bourgogne, avec un recul de 2,6% au global. Dans les Vosges du Sud, ce début d'année suit une tendance similaire, avec un repli de 4,2% par rapport à 2024.

Malgré ces premières observations, les perspectives pour le printemps et l’été 2025 sont encourageantes avec 69% des Français qui ont l’intention de voyager d’ici fin juin selon une étude de Tourisme Bretagne. Les professionnels restent d’ailleurs "optimistes" selon Patrick Ayache soulignant au passage, que ceux-ci sont désormais au fait des "réservations de dernières minutes" privilégiées par bon nombre de voyageurs.