Un dealer interpellé sur le parking d’un magasin de sport à Besançon

Le 10 janvier vers 19h à Besançon, deux individus ont été interpellés à l’intérieur de leur voiture stationnée sur le parking d’un magasin de sport de la zone commerciale Chateaufarine. Dans leur véhicule, les policiers ont retrouvé de la drogue et l’enquête a permis de mettre en évidence un trafic de stupéfiants.

Les effectifs de la BAC ont remarqué la présence du véhicule avec à son bord deux passagers vers 19h. Ceux-ci ont tenté de se dissimuler à la vue des policiers.

Lors du contrôle, les agents ont remarqué la présence de produits stupéfiants dans l’habitacle de leur voiture. Au total, 30g de cocaïne et 320€ en liquide ont été trouvé.

Les deux ont été interpellés puis placés en garde à vue. Le passager a déclaré vendre et consommer de la drogue. L’exploitation de son téléphone portable a mis en évidence sa participation dans un trafic de stupéfiants. Le mis en cause âgé de 28 ans a alors reconnu faire partie d’un réseau de revente et a indiqué aux policiers qu’il dormait dans une chambre d’hôtel à proximité immédiate de son lieu d’interpellation.

La police met la main sur la recette du jour

La perquisition de la chambre a permis de découvrir 2.190€ en numéraire soit la recette de la journée de vente a indiqué le dealer aux agents. L’homme a refusé de donner plus d’informations concernant "son donneur d’ordre" a indiqué la police mais il a néanmoins confirmé aux enquêteurs travailler contre une rémunération de 150 à 200€ par jour.

Le conducteur à lui, été mis hors de cause dans le cadre du trafic mais les policiers ont estimé qu’il "ne pouvait ignorer les agissements de son passager" ayant lui-même reconnu être consommateur régulier d’héroïne et de cocaïne.Il a reçu une convocation judiciaire pour le mois de mai 2024.

L’homme de 28 ans a quant à lui, été envoyé à la maison d’arrêt de Besançon après une peine de 12 mois d’emprisonnement (dont 6 mois ferme) prononcée par le juge des libertés et de la détention.