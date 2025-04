Un épisode de “chaleur précoce” attendu cette semaine en Franche-Comté

Pour cette dernière semaine d’avril et début mai 2025, Météo France prévoit un temps de plus en plus doux sous l’influence d’un anticyclone entre Angleterre mer du Nord et Allemagne. Au fil des jours, le mercure va grimper au point d’atteindre 24°C à Besançon le 1er mai et 25°C le 2 mai. De quoi donner un petit avant-goût d’été à ceux qui auront la chance de profiter de ce premier pont de mai.

Météo France annonce pour cette semaine "un épisode de chaleur précoce dans la saison". Dès lundi, une amélioration progressive de la météo depuis le Nord et le Nord-Ouest "s’associe à une hausse progressive du mercure jusqu’à jeudi prochain". Cette séquence douce et ensoleillée aura pour conséquence d’apporter "un avant-goût d’été au premier jour de mai" alors que Météo France annonce "des températures dignes d'une fin mai ou d'un début du mois de juin". Cela est dû à la présence d’un "anticyclone entre Angleterre mer du Nord et Allemagne" dont les "hautes pressions permettent à la masse d’air de se réchauffer lentement au fil des jours".

Ainsi dès lundi, les températures dépasseront les 20°C en Franche-Comté à l’exception du Haut Doubs et du Sud du Jura touchés par les orages. Météo France précise que ce réchauffement de la masse d’air est "plus lié à des mécanismes à la présence de hautes pressions plutôt qu’un apport d’air chaud".

Vendredi sera la journée la plus chaude

En dépit de ces hautes pressions toutefois, "un peu d’air froid en altitude pourrait générer un peu d’instabilité sous forme d’averses, voire d’orages temporaires et locaux". Entre lundi et mercredi le ciel s’annonce donc "rarement tout bleu dans l’est du pays, ce qui n’enlève rien au niveau assez élevé des températures" précise encore Météo France.

Mardi 29 avril, le risque orageux s’étend à quasiment toute la région, les températures resteront au-dessus des normales avec par exemple 25°C à Vesoul, 24°C à Dole ou encore 22°C à Besançon.

Dès jeudi, le mercure poursuivra ainsi son ascension avec 24°C à Besançon et jusqu’à 25°C à Dole et Vesoul. Mais c’est bien la journée de vendredi qui sera la plus chaude avec 25°C attendu sur quasiment toute la région franc-comtoise.