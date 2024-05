Un homme de 19 ans avoue le meurtre d'une femme dans un parc suisse

L'attaque s'est produite mardi soir à Mannedorf, un village tranquille situé à environ 20 km au sud-est de Zurich. La police cantonale de Zurich a indiqué jeudi que la victime, dont elle n'a pas donné le nom, était une Suissesse de 35 ans. Un Suisse de 50 ans a également été légèrement blessé lors de l'attaque, a-t-elle précisé.

L'auteur présumé ne connaissait ni la femme décédée

Le ministère public cantonal a demandé la détention provisoire de ce citoyen suisse de 19 ans, dont le nom n'a pas été révélé. "Il existe de forts soupçons d'homicide volontaire contre le suspect qui a avoué ce crime lors de son interrogatoire par le ministère public" a indiqué la police. Selon la même source, "aucun crime violent dans le canton de Zurich n'était inscrit dans son casier judiciaire". "A ce stade de nos connaissances, l'auteur présumé ne connaissait ni la femme décédée ni l'homme légèrement blessé" et "le contexte, les motifs possibles et le déroulement exact des événements" font l'objet d'une enquête plus approfondie, a souligné la police.

Sécurité renforcée autour du parc

L'attaque s'est produite dans le parc Alma, un lieu de pique-nique populaire au bord du lac de Zurich. Le suspect "courait nu, criait et attaquait physiquement d'autres personnes", a indiqué la police dans un communiqué mercredi. Mannedorf, qui compte 12.000 habitants, est un village haut de gamme avec des villas au bord du lac. Son maire, Wolfgang Annighofer, a déclaré à l'AFP que la sécurité serait renforcée autour du parc, qui a rouvert au public.

À côté d'un port, le parc entoure la Villa Alma, une résidence néo-gothiqueconstruite pour l'industriel Emil Staub, qui a transformé l'entreprise familiale en la plus importante usine de production de cuir de Suisse.

(AFP)