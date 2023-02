Recherché pour une peine de prison ferme, un homme de 43 ans a été arrêté en plein centre ville de Besançon. Il a été placé en rétention judiciaire et a été entendu sur les faits. Le mis en cause a reconnu avoir été jugé pour des faits de vol avec effraction et avoir été condamné à 8 mois de prison.

Présenté le 15 février à 10h30 devant le magistrat de permanence, il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Besançon.