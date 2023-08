Un homme interpellé après s'être masturbé en peine rue devant une mineure

La police a été sollicitée suite à la présence d'un homme alcoolisé en train de se masturber devant une mineure de 14 ans. La jeune fille était accompagnée de sa mère. Une passante, également témoin des faits, a porté plainte.

L'individu a été interpellé et placé en garde à vue. Il s'est avéré qu'il avait plus de 2 g par litre de sang. Lors de son audition, il a reconnu avoir "beaucoup bu" mais ne plus se rappeler des faits. Il est connu des services de police pour des faits similaires d’exhibition sexuelle...

Déféré devant la vice-procureure, il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Besançon dans l’attente de l’audience correctionnelle prévue le 4 septembre prochain.