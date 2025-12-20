Samedi 20 Décembre 2025
Alerte Témoin
Dijon
Economie

Un jeune filmmaker dijonnais trace sa route dans l’audiovisuel aéronautique

Publié le 20/12/2025 - 14:00
Mis à jour le 18/12/2025 - 15:58

Originaire de Dijon, Loïc Gergaud s’est progressivement fait une place dans le secteur de la production audiovisuelle, jusqu’à collaborer aujourd’hui avec des acteurs internationaux, notamment dans le domaine de l’aviation.

Loïc Gergaud © Loïc Gergaud
Loïc Gergaud © Loïc Gergaud

Loïc Gergaud a grandi à Dijon avant de se lancer très tôt dans l’entrepreneuriat. À seulement 19 ans, il crée sa micro-entreprise et débute la réalisation de vidéos destinées à divers événements et entreprises. Une initiative précoce qui marque le point de départ d’un parcours professionnel en rapide évolution. ”Depuis, mon parcours a pris une ampleur que je n’aurais jamais imaginée”, nous confie-t-il.

Deux documentaires réalisés en autonomie complète

En 2024 et 2025, le jeune réalisateur franchit une nouvelle étape avec la production de deux documentaires institutionnels. Il réalise ”entièrement seul deux documentaires complets pour l’aéroport de Dijon puis pour l’aéroport de Tours”.

Ces projets mobilisent l’ensemble de ses compétences techniques et créatives. ”Écriture, tournage, drone, interviews, montage… un travail intégral de plusieurs jours, mené en autonomie totale”, précise-t-il.

Une activité désormais internationale

L’activité de Loïc Gergaud ne se limite plus au territoire français. ”Aujourd’hui, mon activité s’est étendue à l’international, notamment aux États-Unis, où je collabore avec différentes entreprises”, indique-t-il.

Cette ouverture internationale s’accompagne d’une spécialisation sectorielle affirmée. ”Je me spécialise de plus en plus dans l’aviation, et plus particulièrement dans l’aviation privée et les jets privés”, un domaine qu’il décrit comme ”un secteur en pleine évolution”. Cette orientation l’a déjà conduit à travailler ”pour de grandes marques et acteurs du monde aérien et du luxe”.

Entre passion, mobilité et attachement local

En l’espace d’un an, le filmmaker est parvenu à vivre pleinement de son activité. ”En seulement 1 an, j’ai la chance de vivre d’un métier passion et de voyager régulièrement pour mes projets”, souligne-t-il, "tout en représentant fièrement mes racines dijonnaises partout où je vais”.

Aéronautique film vidéo

Publié le 20 décembre à 14h00 par Alexane
Economie

