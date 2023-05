Un motard de 18 ans meurt dans un accident avenue de l’Observatoire à Besançon

Dans le communiqué de mai de la direction régionale de Bourgogne-Franche-Comté, on apprend que la grande région fait partie des régions métropolitaines les moins touchées par les cambriolages et tentatives de cambriolages de logements, avec 3,9 enregistrements pour 1 000 logements en 2022. C’est également la région où le nombre de cambriolages a le plus diminué au cours des six dernières années.