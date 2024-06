Un motard ivre et sans permis impliqué dans un accident à Besançon

Le 7 juin 2024, un accident s’est produit entre une moto et une voiture en fin d’après-midi à Besançon. Le conducteur de la moto contrôlé ivre et sous stupéfiants a été placé en garde à vue par les policiers.

Des policiers en train de procéder à un contrôle routier rue d’Arènes vers 17h15 ont entendu un bruit violent provenant du carrefour rue d’Arènes et avenue Siffert.

En se rendant sur place, les agents ont découvert qu’un accident venait de se produire entre une moto et une voiture. Indemne, le conducteur de la moto tenait des propos incohérents et sentait forcément l’alcool selon les policiers présents sur les lieux. L’homme a ainsi été soumis au dépistage alcoolique qui s’est révélé positif tout comme celui permettant de rechercher des stupéfiants.

Le mis en cause a été conduit au poste de police où son taux d’alcoolémie a pu être évalué à 1,19mg/l de sang soit 2,38g d’alcool. Les policiers ont découvert qu’il n’était pas non plus titulaire du permis moto.

Après sa garde à vue, l’homme a pu resortir libre mais sera prochainement convoqué pour être entendu sur les faits.