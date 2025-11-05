Mercredi 5 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Economie

Un nouveau magasin Aldi s’installe à Besançon

Publié le 05/11/2025 - 14:29
Mis à jour le 05/11/2025 - 11:44

© Aldi
© Aldi

"Avec déjà plus de 1.300 magasins répartis sur l’ensemble du territoire, et une centaine de projets d'ouverture, d'extension ou de transfert de nouveaux magasins menés tout au long de l'année 2024, ALDI France poursuit sa dynamique de développement ambitieuse dans toute la France", explique l’enseigne.

Un magasin qui se veut "moderne et écoresponsable"

Aldi précise que ce nouveau magasin met en application le dernier concept du Groupe qui développe nationalement une "démarche environnementale durable" : "Il est notamment équipé d’un chauffage réversible fonctionnant par la récupération de chaleur des calories des groupes froids pour chauffer ou refroidir le magasin, d’un éclairage intérieur et extérieur 100 % LED et de détecteurs de présence dans les locaux sociaux et en réserve", est-il indiqué.

44 places de parking, dont 2 équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques sont accessibles.

Enfin, le magasin propose une "offre composée à 90 % de marques propres, dont plus de 75 % élaborées en partenariat avec des PME françaises", explique le Groupe qui installera son foodtruck sur le parking du magasin de Besançon le 4 décembre pour faire découvrir ses produits.

Publié le 5 novembre à 14h29 par Hélène L.
Economie

