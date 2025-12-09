Un nouveau président pour la CFTC Bourgogne Franche-Comté

Vendredi 5 décembre 2025, l’ensemble des représentants des Unions départementales CFTC se sont réunis à Dijon pour le congrès de l’Union régionale CFTC Bourgogne Franche-Comté, en présence du secrétaire général de la Confédération CFTC.

Après la présentation du bilan des quatre dernières années, les congressistes ont chaleureusement félicité l’équipe sortante pour les résultats obtenus. Lors du dernier cycle électoral au sein des entreprises, la CFTC a progressé de 0,38 % sur l’ensemble de la région, avec de fortes avancées en Côte-d’Or et dans la Nièvre. Le secteur de l’automobile et celui du commerce restent les branches où la CFTC est particulièrement bien implantée.

Le nombre d’adhérents a également augmenté, avec une progression de près de 5,68 % au cours des quatre dernières années.

À l’issue des élections internes, le congrès a élu Vladimir Djordjevic comme nouveau président régional. Âgé de seulement 42 ans et cadre bancaire de profession, il a reçu le soutien unanime de l’ensemble des structures CFTC de la région BFC. Vladimir Djordjevic est actuellement président du syndicat national CFTC des Caisse d’Épargne ainsi que de l’Union CFTC du Territoire de Belfort.

Il sera entouré d’une équipe renouvelée :