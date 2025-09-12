Un nouvel événement consacré à l’emploi étudiant à Besançon

"Trouver un job étudiant" a été lancé par Info Jeunes et le Crous BFC et se tiendra le jeudi 18 septembre 2025 de 11h à 14 h au (Li)ve (campus de la Bouloie), avenue de l'Observatoire à Besançon.

Info Jeunes et le Crous Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec France Emploi domicile et avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté et de la Ville de Besançon, lancent la première édition du nouvel événement consacré à l’emploi étudiant : "Trouver un job étudiant !" le jeudi 18 septembre 2025.

"L’objectif est de créer un espace d’échange direct entre étudiants à la recherche d’un emploi à temps partiel, organismes et particuliers employeurs proposant des missions pour l’année universitaire 2025-2026", explique Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté.

Les opportunités proposées concernent principalement :

le baby-sitting,

l’animation périscolaire,

le soutien scolaire

la restauration universitaire.

Sur place, on retrouvera : des stands gratuits mis à disposition des recruteurs, des livrets d’information pour les participants, des livrets Baby-sitting (rémunération, contrat de travail, déclaration d’embauche, aides financières, formation…). Un livret sur le Bafa expliquera le déroulement de la formation, les modalités d’inscription, les aides financières existantes ainsi que la liste des organismes de formation en Bourgogne-Franche-Comté.

Pour compléter cette offre, les parents et les organismes pourront diffuser gratuitement leurs offres sur les sites d’Info Jeunes et du Crous : jobs-bfc.fr et jobaviz.fr, consultables toute l’année par les étudiants.

Infos +

De 11h à 14h au (Li)ve