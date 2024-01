Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus avenue du Maréchal Foch à Montbéliard pour un accident de la circulation impliquant un piéton et une voiture.

Malgré les gestes de réanimation entrepris par un témoin, et poursuivis par les sapeurs-pompiers et le SMUR, la victime, un homme âgé entre 40 et 50 ans, n’a pas survécue.

Son identité n’est pas connue et le corps pris en charge par les pompes funèbres générales.

Le conducteur a été pris en charge par la police nationale.