Un projet agrivoltaïque bientôt signé à Pirey

Le 12 janvier 2025, la société Opale Energies Engagées et la commune de Pirey signeront une promesse de bail emphytéotique les engageant pour la réalisation d’un projet agrivoltaïque de production locale d’électricité.

Dans le cadre de sa stratégie de transition énergétique, la commune de Pirey veut "franchir une nouvelle étape" et a annoncé le lancement d’un projet agrivoltaïque "associant production d’électricité renouvelable, sobriété foncière et maintien d’une activité agricole", précise la municipalité dans son communiqué. Porté en partenariat avec Opale Énergies Engagées et l’exploitant agricole local Emmanuel Châtelain, ce projet "s’inscrit dans une logique de production énergétique locale, décarbonée et partagée, au service des habitants et du territoire".

Celui-ci s’implantera sur une parcelle communale d’une surface de 7,81 ha exploitée par la famille Chatelain. La future centrale photovoltaïque "développera une puissance installée d’environ 4 MWc, sur une surface de 8,5 hectares", ce qui devrait permettre une production annuelle estimée à environ 4500 MWh a complété la mairie. Ce qui correspond à "l’équivalent de la consommation électrique de près de 2 000 habitants (hors chauffage)" a-t-elle encore ajouté. Un volume qui représente à l’échelle communale "une contribution significative à la couverture des besoins énergétiques locaux".

Agrivoltaïsme : produire de l’énergie sans renoncer à l’agriculture

Le projet repose sur un principe agrivoltaïque, c’est-à-dire que les panneaux photovoltaïques seront installés sur des structures surélevées, permettant le maintien intégral du pâturage ovin sur le site. Pour la commune ce choix technique permet de répondre à plusieurs objectifs :

préserver l’usage agricole des terres,

améliorer le bien-être animal grâce à l’ombrage,

renforcer la résilience de l’exploitation face aux aléas climatiques.

L’activité agricole demeure prioritaire et structurante dans la conception du projet.

Une énergie locale et partagée

Le projet a vocation à s’inscrire dans un dispositif d’autoconsommation collective, permettant de distribuer une partie de l’électricité produite directement :

aux bâtiments communaux,

aux entreprises locales,

et aux habitants volontaires.

Pour la municipalité, ce modèle énergétique favorise :

une meilleure maîtrise des coûts de l’électricité,

une réduction de la dépendance aux marchés énergétiques extérieurs,

un ancrage local de la valeur créée.

Le surplus de production non consommé localement sera injecté sur le réseau public.

Un projet encadré, concerté et progressif

Engagé depuis 2024, le projet fait l’objet d’un travail de concertation étroite entre la commune, l’exploitant agricole et l’opérateur énergétique. Avant toute réalisation, des études complètes seront conduites :

études techniques et de raccordement,

études environnementales et naturalistes,

études agricoles,

études paysagères.

Celles-ci permettront "de garantir une intégration respectueuse du site, conforme aux exigences réglementaires et environnementales", assure la commune.

Le projet "générera des recettes pérennes pour la commune de Pirey", précise encore le communiqué, notamment via :

la location des terrains communaux dans le cadre d’un bail emphytéotique,

la fiscalité locale associée à la production d’électricité.

Des dispositifs de participation citoyenne pourront être envisagés afin d’associer les habitants au financement et aux bénéfices du projet.

Prochaines étapes

Par délibération du 10 décembre 2025, le conseil municipal de Pirey a autorisé la signature d’une promesse de bail emphytéotique, condition nécessaire à la poursuite des études et au dépôt des demandes d’autorisations administratives. La mise en service de la centrale interviendra uniquement après l’obtention de l’ensemble des autorisations réglementaires.

Avec ce projet, "Pirey affirme sa volonté de devenir un acteur local de la production d’énergie renouvelable, en conciliant transition énergétique, préservation des terres agricoles et retombées économiques locales", conclut la municipalité.