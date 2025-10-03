Un troisième suspect interpellé pour un possible narchomicide à Audincourt

Un homme de 49 ans a été interpellé et placé en détention provisoire dans l'enquête sur le meurtre par balle d'un homme de 48 ans fin août à Audincourt (Doubs), qui pourrait être un narchomicide, a indiqué vendredi 3 octobre 2025 à l'AFP le procureur de la République de Montbéliard.

Le mis en cause, qui a notamment écopé de six ans de prison devant la cour d'assises du Doubs en 2007 pour un enlèvement et une séquestration, a été interpellé le 23 septembre et a nié toute implication dans le crime, selon les informations de L'Est Républicain confirmées par Paul-Edouard Lallois. Il a été mis en examen et écroué pour "assassinat, association de malfaiteurs et détention d'armes de catégorie B", comme les deux suspects interpellés plus tôt dans l'enquête.

Le corps de la victime, née au Maroc et domiciliée à Mulhouse, avait été découvert dans le jardin d'une maison inoccupée à Audincourt, dans l'agglomération de Montbéliard. Il gisait près d'une flaque de sang, méconnaissable du fait de son visage "très dégradé", avait précisé le 1er septembre le procureur. L'autopsie a révélé que l'homme avait été tué d'une balle dans la tête.

Deux hommes déjà interpellés

Deux suspects de 18 et 40 ans avaient été interpellés peu après la découverte du corps, puis mis en examen et placés en détention provisoire. Ils nient "formellement" toute implication dans le crime. Le plus âgé, connu pour trafic de stupéfiants, avait reconnu en garde à vue avoir transporté la victime de Mulhouse à Audincourt. Il a indiqué que la victime était partie avec le suspect de 18 ans, alors qu'il l'attendait près de sa voiture, et qu'il serait reparti sans elle après avoir entendu un coup de feu. Le jeune suspect, sans casier judiciaire, habite dans la rue où a été retrouvé le corps. Il a déclaré aux enquêteurs ne pas connaître ni le premier suspect ni la victime.

Condamnée à plusieurs reprises, la victime "était impliquée depuis assez longtemps dans le narcotrafic" et avait achevé en juin 2023 de purger la partie ferme d'une condamnation.

(Source AFP)