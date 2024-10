Une automobiliste décédée dans un accident à La Longeville

À l'arrivée des secours peu après 19h30, ceux-ci ont pris en charge dans une première voiture, un homme de 28 ans blessé léger. Il a rapidement été évacué vers l'hôpital de Pontarlier par les sapeurs-pompiers du Doubs.

Dans la seconde voiture, une conductrice de 20 ans était incarcérée dans son véhicule et en arrêt cardio-respiratoire.

Après désincarcération et une tentative de réanimation par les sapeurs-pompiers et le SMUR, la victime n’a pas pu être sauvée. Elle a été déclarée décédée sur les lieux et les secours ont procédé à la pose d'un obstacle médico-légal. La passagère qui n’était autre que la mère de la jeune femme, âgée de 49 ans a été légèrement blessée dans l’accident et évacuée par Dragon 25 en direction du CHU Minjoz de Besançon.

Durant toute l’intervention, la circulation a dû être coupée dans les deux sens de circulation.