Une commerçante de Quingey dans le top 3 national du Prix de l’innovation

Organisés par les CCI de France, les Trophées du commerce récompensent les entreprises du secteur du commerce, de la restauration et des services de proximité qui se démarquent par leur capacité à innover, à améliorer l’expérience client ou à s’engager dans la transition écologique. Cette année, la commerçante Doubienne Anne-Sophie Baier, fondatrice de la boutique So’Anne à Quingey, est entrée dans le Top 3 national dans la catégorie ”Innovation”.

Déjà lauréate régionale, elle se classe dans le Top 3 national, parmi les commerces les plus innovants de France. Elle a reçu son diplôme lors de la cérémonie officielle, en présence de Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du Commerce, de l’Artisanat, des PME et de l’Économie Sociale et Solidaire, avec laquelle elle a échangé à l’issue de la remise des prix.

La CCI Saône-Doubs salue cette ”distinction exceptionnelle, qui met en lumière une entrepreneure inspirante et un commerce local qui rayonne bien au-delà de notre territoire.” Sophie Sandri, élue commerce à la CCI Saône-Doubs, était également présente à Paris pour féliciter personnellement Anne-Sophie Baier et représenter l’engagement de la CCI en faveur du commerce de proximité.

Infos +

Cette distinction s’inscrit dans la continuité de la valorisation de "cinq entrepreneurs exemplaires" du territoires lors de l’assemblée générale de la CCI Saône-Doubs le 24 mars à Vesoul :