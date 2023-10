Une fresque en hommage aux femmes de Lip samedi 28 octobre

Dans le cadre de l'année thématique "Monde du travail et luttes sociales", une fresque sera réalisée par l'artiste Rouge sur un bâtiment Néolia rue Berlioz à Palente, en hommage aux femmes de LIP le samedi 28 octobre 2023 à 11h.

Comment peindre un évènement lors de son cinquantenaire ? Que peut-on articuler dans un récit mémoriel ? Ces questions, l'artiste Rouge se les est posées pour préciser l'approche de son intention iconographique pour la fresque.

À la "simple" tâche de peindre vient se mélanger "l'incompressible complexité des centaines d'expériences singulières" que ces femmes ont vécues lors de cette lutte. Le récit mémoriel étant déjà forgé, la tâche iconographique est une lutte en elle-même en ce qu'elle tente d'immortaliser une inspiration fondatrice des luttes sociales.

Spécialiste en fresques et collages dans l'espace public

Rouge Hartley est née en Allemagne en 1989. Sa mère allemande et son père vietnamien s'installent en France quand elle a dix ans. Son gout pour le dessin la mène en fac d'arts plastiques puis à l'école supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux. Elle choisit alors le pseudonyme de Rouge et se spécialise dans la peinture, en particulier les fresques et collages dans l'espace public.

Infos pratiques :