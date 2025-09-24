Mercredi 24 Septembre 2025
Besançon
Faits Divers

Une jeune femme blessée par balle à Besançon

Publié le 24/09/2025 - 09:48
Mis à jour le 24/09/2025 - 09:43

Les faits se sont produits dans la soirée samedi 20 septembre 2025 dans le quartier des Orchamps à Besançon.

Selon les premiers éléments, une jeune femme âgée de 23 ans a été gravement blessée après avoir reçu une balle dans le visage.

Plus précisément, la balle aurait traversé sa joue.

Une enquête est en cours.

Publié le 24 septembre à 09h48
