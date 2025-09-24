Une jeune femme blessée par balle à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les faits se sont produits dans la soirée samedi 20 septembre 2025 dans le quartier des Orchamps à Besançon.

Selon les premiers éléments, une jeune femme âgée de 23 ans a été gravement blessée après avoir reçu une balle dans le visage.

Plus précisément, la balle aurait traversé sa joue.

Une enquête est en cours.