Une jeune femme blessée par balle à Besançon

Publié le 24/09/2025 - 09:48
Mis à jour le 24/09/2025 - 09:43
Les faits se sont produits dans la soirée samedi 20 septembre 2025 dans le quartier des Orchamps à Besançon.
Selon les premiers éléments, une jeune femme âgée de 23 ans a été gravement blessée après avoir reçu une balle dans le visage.
Plus précisément, la balle aurait traversé sa joue.
Une enquête est en cours.
