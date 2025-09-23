Une nouvelle enseigne déco vient d’ouvrir à la Galerie Chateaufarine de Besançon

Marquée par un univers chaleureux et créatif, l’enseigne Kraft est entièrement dédiée à l’art de vivre et à la décoration. Les visiteurs pourront y découvrir des objets originaux, des idées nouvelles et quelques pépites déco accessibles à tous, toujours accompagnés de conseils avisés pour embellir son intérieur.
Pour la marque, cette ouverture marque une étape importante puisqu’il s’agit de la première implantation de l’enseigne en Franche-Comté.
Avec cette nouvelle boutique, la Galerie souhaite confirmer son rôle "de destination incontournable pour les amateurs de shopping" tout en répondant aux attentes des clients bisontins avides de tendances déco.