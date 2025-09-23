Une nouvelle enseigne déco vient d’ouvrir à la Galerie Chateaufarine de Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La boutique Kraft vient d’ouvrir depuis le 20 septembre 2025 au sein du centre commercial de la Galerie Chateaufarine de Besançon. La nouvelle enseigne décoration est installée à côté du salon de coiffure Michel Delgrande.

Marquée par un univers chaleureux et créatif, l’enseigne Kraft est entièrement dédiée à l’art de vivre et à la décoration. Les visiteurs pourront y découvrir des objets originaux, des idées nouvelles et quelques pépites déco accessibles à tous, toujours accompagnés de conseils avisés pour embellir son intérieur.

Pour la marque, cette ouverture marque une étape importante puisqu’il s’agit de la première implantation de l’enseigne en Franche-Comté.

Avec cette nouvelle boutique, la Galerie souhaite confirmer son rôle "de destination incontournable pour les amateurs de shopping" tout en répondant aux attentes des clients bisontins avides de tendances déco.