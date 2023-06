Une personne tuée chaque semaine sur les routes en Haute-Saône depuis début juin 2023

Depuis le 1er janvier, 14 personnes ont perdu la vie et 74 autres ont été blessées, soit quatre de plus qu'en 2022. ”Les comportements irrespectueux, par conséquent très dangereux, sont malheureusement responsables de ces chiffres”, commente la préfecture.

Avec le retour des beaux jours, les deux-roues sont particulièrement concernés par les récents accidents et de nombreux comportements à risque ont été constatés. La vitesse excessive est la cause principale des accidents qui se sont produits depuis le début de l’année.

499 rétentions de permis de conduire en 5 mois

Entre janvier et mai 2023, 499 personnes ont fait l’objet d’une rétention ou suspension de permis de conduire, dont 138 pour les excès de vitesse excédant 40 km/heure sur la période du 1er janvier au 31 mai 2023.

La préfecture annonce que ”les forces de sécurité intérieure vont intensifier leur mobilisation et leur présence sur les routes du département pour prévenir les comportements dangereux et réprimer les infractions les plus graves. Les contrôles routiers vont notamment se multiplier afin de faire face aux incivilités de la route.” Et d’ajouter : ”il est de la responsabilité de chacun d’adopter une conduite responsable afin de garantir sa sécurité et celle des autres usagers. ”

Dans ce contexte, Michel Vilbois, préfet de la Haute-Saône, appelle les haut-saônoises et haut- saônois à ”un sursaut de conscience face aux comportements dangereux constatés ces dernières semaines.”