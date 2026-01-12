Une soupe solidaire dans plusieurs supermarchés du Grand Besançon

"Cette initiative, devenue un rendez-vous solidaire incontournable, mobilise plusieurs restaurateurs de Besançon et des environs. Engagés bénévolement, ils élaborent de savoureuses recettes à partir de légumes de saison, offertes généreusement pour la cause", précisent les organisateurs.
La vente se déroulera le samedi 17 janvier 2026, à l’entrée de trois magasins Super U de Devecey, Pouilley-les-Vignes et Roche-lez-Beaupré, partenaires fidèles de cette opération solidaire.
Pour l’édition 2026, l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Les Petits Frères des Pauvres, afin de soutenir les personnes du 4eme âge.