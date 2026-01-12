Une soupe solidaire dans plusieurs supermarchés du Grand Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Le Lions Club Besançon Granvelle organise, pour la sixième année, l’opération solidaire "La Soupe des chefs", une vente de soupes le 17 janvier 2026 dont les bénéfices sont destinés à soutenir des associations et organisations locales.

"Cette initiative, devenue un rendez-vous solidaire incontournable, mobilise plusieurs restaurateurs de Besançon et des environs. Engagés bénévolement, ils élaborent de savoureuses recettes à partir de légumes de saison, offertes généreusement pour la cause", précisent les organisateurs.

La vente se déroulera le samedi 17 janvier 2026, à l’entrée de trois magasins Super U de Devecey, Pouilley-les-Vignes et Roche-lez-Beaupré, partenaires fidèles de cette opération solidaire.

Pour l’édition 2026, l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Les Petits Frères des Pauvres, afin de soutenir les personnes du 4eme âge.