Urbanisme : des rencontres avec les citoyens pour dessiner l'avenir du territoire

Quelles sont les attentes des habitants en matière de cadre de vie et d'habitat ? Grand Besançon Métropole invite les habitants à huit réunions publiques du 22 juin au 13 juillet 2022 pour les informer et échanger sur le futur plan local d’urbanisme intercommunal de 2025.

Le PLUi - plan local d’urbanisme intercommunal - est un document d’urbanisme réglementaire co-construit avec les 68 communes de l’agglomération. Il "dessine" le territoire intercommunal à un horizon 12-15 ans dans la continuité des orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’agglomération bisontine.

Grand Besançon Métropole élabore actuellement son futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Après une phase de diagnostic avec les élus en 2021, l'enjeu est aujourd'hui d'associer les habitants et acteurs du territoire. Après une première présentation, les participants seront invités à échanger et partager leurs besoins et attentes en termes d’habitat et de cadre de vie.

Le PLUi donne en effet le cadre règlementaire des constructions et futurs aménagements en prenant en compte les obligations de la loi "climat et résilience" face aux enjeux climatiques.

Habiter, se de?placer, se divertir, consommer, travailler : le PLUi traite de nombreuses questions de la vie quotidienne dont les re?ponses sont indispensables pour ame?nager un territoire.

La communauté urbaine souhaite donc enrichir le diagnostic actuellement en cours afin de donner des perspectives pour la prochaine étape : la définition du "Projet d’Aménagement et de Développement Durables"

Un registre en ligne

En parallèle, le site internet plui.grandbesancon.fr, les registres disponibles dans chaque mairie des 68 communes du territoire, ainsi que le registre dématérialisé permettent de formuler avis et observations.

Le calendrier des rencontres citoyennes du PLUi

Ces "rencontres citoyennes du PLUi" sont des réunions participatives organisées sur l’ensemble du territoire du Grand Besançon, dont une au format numérique afin d’offrir à tous différentes possibilités de participation.

Mercredi 22 juin de 19h à 21h à Saint-Vit, salle des fêtes, rue des Planches

Vendredi 24 juin de 18h à 20h à Pirey, centre polyvalent, salle B, 17 route Saint-Martin

Samedi 25 juin de 10h à 12h à Besançon, Salle Jean Zay, 97 rue des Cras

Mercredi 29 juin de 19h à 21h à Saône, Espace du marais, 10 rue du Lac

Vendredi 1er juillet de 18h à 20h à Besançon, salle VIP, Palais des Sports, rue de Trepillot

Vendredi 8 juillet de 18h à 20h à Thise, salle des fêtes, 15 rue Champenatre

Lundi 11 juillet de 20h à 22h en visioconférence (lien d’accès transmis sur le site dédié au PLUi dès le 4 juillet 2022)

Mercredi 12 juillet de 19h à 21h à Besançon, salle Courbet, 6 rue Mégevand.

Le Calendrier