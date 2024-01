Urgence fibre à Velotte-Vallières

Le 26 février 2018, l'opérateur Orange s'était engagé par convention avec la ville de Besançon à déployer la fibre sur l'ensemble de la commune avant le 30 décembre 2020. Mais près de six ans plus tard, seuls les habitats collectifs et les entreprises des quartiers de Velotte et des Vallières sont reliés à la fibre. ''Nos quartiers sont, d’après la carte de l’ARCEP, de loin les quartiers les plus mal desservis de Besançon '' dénonce le collectif. Situé en bout de ligne pour l'ADSL, le quartier dispose d'un débit internet très faible et d'un réseau 4G de mauvaise qualité.

La zone blanche de Besançon

Des élèves en difficulté pour faire leurs devoirs, des salariés en télétravail incapables de suivre une visioconférence, des habitants obligés d'installer une antenne râteau pour pouvoir regarder la télévision, une famille obligée de choisir entre les devoirs des enfants et l'activité professionnelle des parents... autant de situations invraisemblables que le collectif, créé en décembre dernier, rapporte dans son communiqué.

Une pétition a été lancée et plus de 175 signatures ont déjà été recueillies. ''Nous refusons de rester la seule zone blanche de la fibre à Besançon, et exigeons qu’elle soit déployée dans toutes les rues et les maisons des quartiers de Velotte et des Vallières avant la fin de l’année 2024. '' Le collectif sollicite une rencontre avec les responsables du Grand Besançon Métropole et la direction d'Orange ''pour que les engagements pris il y a bien trop longtemps soient enfin tenus.''