Valentigney : un homme meurt Ã  la sortie dâ€™une discothÃ¨que

La victime, âgée de 38 ans, a été découverte dans la rivière située à proximité de l’établissement puis sortie de l’eau par des témoins. Un massage cardiaque associé à la pose d’un défibrillateur a été entrepris par un responsable de la discothèque.

Les sapeurs-pompiers et le Smur ont ensuite pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire médicalisée. Le médecin du Smur a finalement prononcé le décès de la victime avec un obstacle médico-légal (c’est-à-dire une mesure imposée par les autorités judiciaires pour empêcher l'inhumation ou la crémation d'un corps tant que les causes et les circonstances du décès n'ont pas été élucidées).

L’accès à la victime étant difficile en raison d’un dévers négatif important, les spécialistes en secours en milieu périlleux ont sécurisé sa remontée ainsi que celle des équipes de secours.

La compagne de l’homme, en état de choc, a également été prise en charge sur place.