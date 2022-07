Vol d’un karting à Chalezeule : un jeune homme blesse un policier lors de son interpellation

Des policiers de police-secours et des policiers motocyclistes se sont rendus immédiatement sur place et ont interpellé trois individus qui venaient de prendre la fuite à leur vue. Un second équipage de police-secours a interpellé un quatrième jeune homme de tout juste 18 ans, circulant sur le karting dérobé après avoir refusé d’obtempérer.

Ce jeune homme, extrêmement virulent s'est fortement débattu lors de son interpellation. Il a également copieusement insulté les policiers en essayant d’en mordre un et en donnant de multiples et violents coups de pieds lors de son placement dans le véhicule de police. Au cours de son transport au commissariat, pendant lequel l’individu n’a cessé d’insulter et de menacer de mort les policiers, il a blessé l’un des agents à la main (plaie saignante, 4 jours d’ITT). L’intéressé et ses trois comparses, mineurs de 17 ans, ont été placés en garde à vue.

Ils ont été laissés libres sans suite à l’exception du conducteur du karting qui a reconnu le vol et les insultes, mais nié toute violence ou menace envers les agents de police. Inconnu des services de police, il a fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour le 8 décembre prochain. Le karting a été restitué à l’entreprise qui a déposé plainte.