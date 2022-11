Vols à la roulotte sur le parking du CHU de Besançon : un homme suspecté de 33 méfaits interpellé

Mardi 8 novembre 2022, en commettant un nouveau méfait, l'homme a été interpellé par un infirmier du CHU. Le mis en cause a frappé son interlocuteur avec un tournevis, avant de s'échapper. Deux jours plus tard, il a été contrôlé par un équipage police secours alors qu'il revenait du parking de l'hôpital. Il a été placé immédiatement en garde à vue pour les faits précédents.

Les investigations menées par les forces de l'ordre ont permis de découvrir que l'individu venait de "roulotter" une voiture appartenant à une élève infirmière. Il y a dérobé une carte bleue, dont il s'est servi pour acheter cinq paquets de cigarettes dans un bureau de tabac de l'avenue de l'Île-de-France.

Six faits "formellement imputables"

À ce stade, selon les autorités, six faits lui sont formellement imputables, et vingt-sept le sont "certainement, par corrélation du même mode opératoire et des mêmes circonstances de lieu et de temps". Sur ces vingt-sept faits, cinq font l'objet de prélèvements, en cours d'identification.

Auditionné, le mis en cause, âgé de 40 ans, a nié l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, à l'exception de ceux du 10 novembre. La garde a vue était encore en cours hier soir.