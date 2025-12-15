WolrdSkills 2025 : l’équipe régionale des métiers de Bourgogne-Franche-Comté mise à l’honneur par la Région

Samedi 13 décembre 2025 au Palais des congrès de Dijon (Côte-d’Or), la Région Bourgogne-Franche-Comté a organisé la cérémonie de mise à l’honneur de son équipe régionale des métiers WorldSkills, en présence de Jérôme Durain, président de la Région, et de Willy Bourgeois, vice-président aux lycées, à l’alimentation, à l’offre de formation, à l’apprentissage et à l’orientation.

La Bourgogne-Franche-Comté a tenu à célèbrer ses jeunes talents qui ont brillé lors de la 48e compétition nationale WorldSkills, organisée du 16 au 18 octobre à Marseille. Cet événement, la plus grande rencontre dédiée à l’excellence professionnelle, a réuni près de 800 jeunes dans 67 métiers, allant de la haute précision industrielle à la gastronomie, en passant par le numérique et le bâtiment.

Véritable aventure collective pour les jeunes mais également tremplin professionnel, les compétitions des métiers sont un rendez-vous "incomparable pour mettre en avant la richesse des compétences professionnelles et les talents de jeunes passionnés", rappelle la Région dans son communiqué.

L'apprentissage et la formation comme clés de la réussite

L’équipe régionale, composée de 56 jeunes (43 garçons et 13 filles) âgés de 17 à 22 ans, a porté haut les couleurs de la Bourgogne-Franche-Comté en décrochant 29 distinctions : trois médailles d’or, sept médailles d’argent, cinq médailles de bronze et 14 médaillons d’excellence.

"Ces jeunes sont l’incarnation de l’excellence et de la passion. Leur réussite démontre que nos filières professionnelles sont des voies d’avenir, porteuses d’emplois et d’innovation pour notre territoire". - Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne-Franche-Comté

"La Région s’engage pleinement pour valoriser ces talents et soutenir les métiers qui font vivre notre économie. Cette cérémonie est l’occasion de leur rendre hommage et de montrer que l’apprentissage et la formation sont des clés pour réussir", a encore déclaré le vice-président Willy Bourgeois.

Le palmarès final

3 Médailles d’or

Aude Castanheira - Construction digitale

Maude Vienet - Maroquinerie

Océane Loisy - Service en restaurant Parcours +

7 médailles d’argent

Loris Huck - Cao ingénierie mécanique

Corentin Pineau et Pierre Constans - Industrie 4.0

Nolan Faivre Ferrari et Axel Bussière - Intégration robotique

Simon Beuret et Romain Dobin - Aménagement urbain réseaux canalisations

Alexis Tachet - Service en restaurant

Juliette Gérard - Peinture automobile

Eléonore Barc - Technologie des véhicules industriels

5 médailles de bronze

Thibaud Dourlens - Cloud technologies

Dorian Van Mulukom - Chaudronnerie

Mathéo Camus - Réfrigération technique

Mathilde Letoublon - Horticulture

Jules Bonnétain - Plâtrerie constructions sèches

14 médaillons d'excellence

Ludovic Gougeon - Administration des systèmes et réseaux

Théo Michelat - Fraisage

Yann Malaquin - Maintenance industrielle

Zoé Bouvot - Aide à la personne

Rémi Moille - Charpente

Émile Guilleminot - Ébénisterie

Arthur Barbaud - Peinture et décoration

Mehdi Touzot - Taille de pierre

Yanis Mollette - Boulangerie

Valentin Chiarel - Contrôle industriel

Saladin Houberdon - Bijouterie-joaillerie

Paul Brusson - Maintenance des matériels

Noah Levrier - Technologie automobile

Lenny Roches - Tôlerie carrosserie

Info +

Aude Castanheira a récemment été retenue pour intégrer l’équipe de France des Métiers 2026 et s’envolera donc en direction de Shanghai en septembre 2026 pour défendre l’excellence française des filières professionnelles techniques et technologiques.