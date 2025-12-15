Lundi 15 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Education

WolrdSkills 2025 : l’équipe régionale des métiers de Bourgogne-Franche-Comté mise à l’honneur par la Région

Publié le 15/12/2025 - 14:00
Mis à jour le 15/12/2025 - 11:42

Samedi 13 décembre 2025 au Palais des congrès de Dijon (Côte-d’Or), la Région Bourgogne-Franche-Comté a organisé la cérémonie de mise à l’honneur de son équipe régionale des métiers WorldSkills, en présence de Jérôme Durain, président de la Région, et de Willy Bourgeois, vice-président aux lycées, à l’alimentation, à l’offre de formation, à l’apprentissage et à l’orientation.

Les partenaires entourés de l'équipe régionale des WorldSkills. © Ludovic Godard
Jérôme DURAIN a félicité l'équipe régionale WorldSkills. © Ludovic Godard
1/2 - Les partenaires entourés de l'équipe régionale des WorldSkills. © Ludovic Godard
2/2 - Jérôme DURAIN a félicité l'équipe régionale WorldSkills. © Ludovic Godard

La Bourgogne-Franche-Comté a tenu à célèbrer ses jeunes talents qui ont brillé lors de la 48e compétition nationale WorldSkills, organisée du 16 au 18 octobre à Marseille. Cet événement, la plus grande rencontre dédiée à l’excellence professionnelle, a réuni près de 800 jeunes dans 67 métiers, allant de la haute précision industrielle à la gastronomie, en passant par le numérique et le bâtiment.

Véritable aventure collective pour les jeunes mais également tremplin professionnel, les compétitions des métiers sont un rendez-vous "incomparable pour mettre en avant la richesse des compétences professionnelles et les talents de jeunes passionnés", rappelle la Région dans son communiqué.

L'apprentissage et la formation comme clés de la réussite

L’équipe régionale, composée de 56 jeunes (43 garçons et 13 filles) âgés de 17 à 22 ans, a porté haut les couleurs de la Bourgogne-Franche-Comté en décrochant 29 distinctions : trois médailles d’or, sept médailles d’argent, cinq médailles de bronze et 14 médaillons d’excellence.

"Ces jeunes sont l’incarnation de l’excellence et de la passion. Leur réussite démontre que nos filières professionnelles sont des voies d’avenir, porteuses d’emplois et d’innovation pour notre territoire". - Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne-Franche-Comté

"La Région s’engage pleinement pour valoriser ces talents et soutenir les métiers qui font vivre notre économie. Cette cérémonie est l’occasion de leur rendre hommage et de montrer que l’apprentissage et la formation sont des clés pour réussir", a encore déclaré le vice-président Willy Bourgeois. 

Le palmarès final 

3 Médailles d’or

  • Aude Castanheira - Construction digitale
  • Maude Vienet - Maroquinerie
  • Océane Loisy - Service en restaurant Parcours +

7 médailles d’argent 

  • Loris Huck - Cao ingénierie mécanique
  • Corentin Pineau et Pierre Constans - Industrie 4.0
  • Nolan Faivre Ferrari et Axel Bussière - Intégration robotique
  • Simon Beuret et Romain Dobin - Aménagement urbain réseaux canalisations
  • Alexis Tachet - Service en restaurant
  • Juliette Gérard - Peinture automobile
  • Eléonore Barc - Technologie des véhicules industriels

5 médailles de bronze 

  • Thibaud Dourlens - Cloud technologies
  • Dorian Van Mulukom - Chaudronnerie
  • Mathéo Camus - Réfrigération technique
  • Mathilde Letoublon - Horticulture
  • Jules Bonnétain - Plâtrerie constructions sèches

14 médaillons d'excellence

  • Ludovic Gougeon - Administration des systèmes et réseaux
  • Théo Michelat - Fraisage
  • Yann Malaquin - Maintenance industrielle
  • Zoé Bouvot - Aide à la personne
  • Rémi Moille - Charpente
  • Émile Guilleminot - Ébénisterie
  • Arthur Barbaud - Peinture et décoration
  • Mehdi Touzot - Taille de pierre
  • Yanis Mollette - Boulangerie
  • Valentin Chiarel - Contrôle industriel
  • Saladin Houberdon - Bijouterie-joaillerie
  • Paul Brusson - Maintenance des matériels
  • Noah Levrier - Technologie automobile
  • Lenny Roches - Tôlerie carrosserie

Info + 

Aude Castanheira a récemment été retenue pour intégrer l’équipe de France des Métiers 2026 et s’envolera donc en direction de Shanghai en septembre 2026 pour défendre l’excellence française des filières professionnelles techniques et technologiques. 

métiers region bourgogne franche-comte worldskills

Publié le 15 décembre à 14h00 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Bourgogne-Franche-Comté
Economie Education

WolrdSkills 2025 : l’équipe régionale des métiers de Bourgogne-Franche-Comté mise à l’honneur par la Région

Samedi 13 décembre 2025 au Palais des congrès de Dijon (Côte-d’Or), la Région Bourgogne-Franche-Comté a organisé la cérémonie de mise à l’honneur de son équipe régionale des métiers WorldSkills, en présence de Jérôme Durain, président de la Région, et de Willy Bourgeois, vice-président aux lycées, à l’alimentation, à l’offre de formation, à l’apprentissage et à l’orientation.

métiers region bourgogne franche-comte worldskills
Publié le 15 décembre à 14h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie

Shopping de Noël : des moments de bien-être grâce aux bons cadeaux de L’Institut

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les bons cadeaux proposés par L’Institut à Besançon.

cadeau centre commercial l'institut noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 14 décembre à 08h00 par Macommune.info
France
Economie

L’arrêt des chantiers pendant la trêve électorale inquiète la filière des Travaux publics

Plusieurs organisations professionnelles du secteur du BTP alertent sur les conséquences de l’arrêt et du report de nombreux chantiers de Travaux publics dans le cadre de la trêve électorale avant et pendant les élections municipales en 2025. Selon BTP Rhône et Métropole, la FRTP Auvergne-Rhône-Alpes, le MEDEF Lyon-Rhône et la CPME Rhône, cette décision pourrait provoquer un choc économique important pour la filière locale.

btp emploi entreprises municipale 2026 travaux publics
Publié le 12 décembre à 16h04 par Alexane
Besançon
Economie Vie locale

La Valise RTL débarque à Besançon : “un grand trésor de Noël” pour redynamiser le centre-ville

RTL, en partenariat avec l’Office de Tourisme du Grand Besançon et l’Office du Commerce et de l’Artisanat de Besançon (OCAB) lancera, lundi 15 décembre 2025, une chasse au trésor nationale au cœur de la cité bisontine. Une valise remplie de cadeaux, mettant à l’honneur les commerçants locaux, y est soigneusement dissimulée.

cadeaux noël 2025 ocab office de tourisme besancon office du commerce et de l'artisanat valise rtl
Publié le 15 décembre à 08h30 par Alexane
Chalezeule
Economie

Shopping de Noël : un coffret Grands Crus de la chocolaterie Le Criollo

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur le coffret Grands Crus du Criollo à Chalezeule.

cadeau chocolat idée cadeau noël le criollo noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 12 décembre à 08h00 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Budget primitif 2026 : la Bourgogne-Franche-Comté maintient le cap malgré l’incertitude nationale

Le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté s’est réuni en session plénière les 11 et 12 décembre 2025 pour voter le budget primitif 2026, d’un montant de 1,967 milliard d’euros, dont 1,535 milliard d’euros sont dédiés au financement des politiques publiques, soit près de 80 % du budget régional.

budget jerome durain region bourgogne franche-comte
Publié le 11 décembre à 17h15 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Insee – Bourgogne Franche-Comté : la clientèle étrangère, moteur de la fréquentation touristique cet été

Entre avril et septembre 2025, la fréquentation touristique en Bourgogne-Franche-Comté progresse de 2,9 %, soit 235.000 nuitées supplémentaires par rapport à l'année précédente. Selon l’Insee, la région retrouve ainsi son niveau record de 2023, après une saison 2024 en retrait. Au total, 4,7 millions de touristes ont généré 8,4 millions de nuitées dans les hébergements collectifs régionaux.

insee tourisme
Publié le 11 décembre à 16h45 par Alexane
Besançon
Economie

Avec Reckless, la Bisontine Lily propose “des bijoux qui ne nous font pas disparaître”

Depuis le 3 novembre 2025, Lily s’est lancée dans la confection de bijoux alternatifs, inclusifs et faits mains réalisés à Besançon. Un choix notamment motivé par des raisons de santé qui l’ont poussée à repenser sa manière de travailler. Avec Reckless, la Bisontine propose aujourd’hui des bijoux audacieux qui "laissent exister la femme".

bijoux commerce besancon fait main
Publié le 14 décembre à 09h36 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Vie locale

Règlement local de publicité : après l’enquête publique, les afficheurs bisontins redoutent un couperet

VIDÉO • L’enquête publique sur le futur Règlement local de publicité intercommunal (RLPi) du Grand Besançon Métropole (GBM) s’est achevée le 3 octobre 2025, avant la remise, le 30 octobre, d’un rapport assorti de cinq recommandations. Le texte doit désormais être soumis au vote communautaire jeudi 11 décembre 2025, étape décisive pour l’ensemble des acteurs de la publicité extérieure du territoire. Les entreprises locales, dont Médiavenue, expriment une forte inquiétude quant aux conséquences économiques du futur règlement.

afcm environnement Grand Besançon Métropole jean-pierre lejong mediavenue publicité reglement local de publicite intercommunal rlpi
Publié le 11 décembre à 08h30 par Alexane
Besançon
Economie

Shopping de Noël : une offre Raclette & Dessert au restaurant Du Fromage à Malbuisson

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur un repas pour deux "Raclette & dessert" au restaurant Du Fromage situé à Malbuisson. 

cadeau commerce hotel du lac idée cadeau noël noël noël 2025 restaurant restaurant du fromage shopping de noël
Publié le 11 décembre à 08h00 par Macommune.info
Grand Besançon Métropole
Economie Vie locale

Grand Besançon Métropole : vers la signature du Contrat de canal Rhin-Rhône 2026-2030… C’est quoi ?

VIDÉO • Les collectivités partenaires s’apprêtent à franchir une nouvelle étape dans la valorisation touristique de la vallée du Doubs. Il sera proposé en conseil communuataire de Grand Besançon Métropole (GBM) jeudi 11 décembre 2025, d'autoriser la signature du Contrat de canal Rhin-Rhône (CRR) 2026-2030 entre les 8 EPCI* partenaires, la Région Bourgogne-Franche-Comté et les Voies navigables de France. Cette décision marque l’aboutissement d’un travail engagé depuis 2020. Selon Benoît Vuillemin, vice-président de GBM en charge du Tourisme, cette signature “va permettre de passer à présent à la mise en œuvre du plan d’actions”.

benoît vuillemin slow tourisme tourisme
Publié le 10 décembre à 18h00 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : des moments de bien-être grâce aux bons cadeaux de L’Institut
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : le Gabychon du Tuyé Du Papy Gaby
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un coffret Grands Crus de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre lampe nomade chez Artémis à Besançon

Shopping de Noël : la carte cadeau de la Rodia à Besançon

Sondage

 8.07
partiellement nuageux
le 15/12 à 15h00
Vent
1.8 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
84 %
 