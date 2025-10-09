Jeudi 9 Octobre 2025
Alerte Témoin
Franche-Comté
Société

World Watch Day : photographier votre montre préférée pour marquer l’événement le 10 octobre à 10h10

Publié le 09/10/2025 - 17:45
Mis à jour le 01/10/2025 - 17:55

Envie de jouer le jeu ? Ce vendredi 10 octobre 2025, le World Watch Day propose au grand public du monde entier une manière accessible et symbolique de participer à cette première Journée internationale de l’horlogerie, dont l'un des membres fondateur est Arc Horloger.

La montre NAUTIC-FANTOME © LIP
La montre NAUTIC-FANTOME © LIP

Symbole des publicités horlogères depuis des décennies, l’heure 10h10 sera au centre d’une initiative participative. Le principe est simple : chacun est invité à photographier sa montre préférée à 10h10 précises, puis à partager ce cliché sur les réseaux sociaux, accompagné du hashtag #WorldWatchDay.

Cette action entend créer un fil conducteur mondial autour de l’horlogerie, reliant amateurs, passionnés et curieux, quelle que soit leur localisation.

Un geste accessible à tous

Pour les organisateurs, cette initiative a pour objectif d’impliquer le public de façon spontanée et inclusive. "Un petit geste qui ne prend pas beaucoup de temps", souligne Thierry Bailly, vice-président d’Arc Horloger, membre fondateur du World Watch Day.

Cette mobilisation en ligne viendra compléter les événements physiques et numériques organisés sur plusieurs continents à l’occasion de cette première édition.

Une visibilité mondiale sur les réseaux sociaux

Grâce aux plateformes comme Facebook, Instagram ou LinkedIn, les organisateurs espèrent générer une large participation et mettre en lumière la diversité des styles et des objets horlogers. Cette action symbolique permettra de donner une dimension mondiale et populaire à l’événement, au-delà des conférences et expositions prévues.

Arc Horloger fait résonner Besançon et sa région pour le World Watch Day

Le 10 octobre 2025 marquera la première édition du World Watch Day, Journée internationale de l’horlogerie. Cet événement inédit est né de la volonté conjointe de plusieurs acteurs du secteur, parmi lesquels Arc Horloger, The Watch Library, la Fondation Haute Horlogerie, le Grand Prix d’Horlogerie de Genève, Hantang Culture, Europa Star, Le Figaro, la Horological Society of New York, Horopedia et l’Unesco. Des évènements se dérouleront à travers le monde, y compris à Besançon et sa région.

Les évènements du World Watch Day en Franche-Comté et en Suisse :

Franche-Comté :
  • Sonnerie des cloches de l'église Saint-Maurice de Besançon à 10h10 le 10/10
  • Visite guidée la Mesure du temps et visite la (re)découverte des collections permanentes du Musé du Temps de Besançon le 12/10
  • Visite guidée des collections et présentation de la future Cité des Horlogers au Musée de la Montre de Villers-le-Lac le 10/10
  • Visite guidée des collections " Avant la pince, l'outil d'horlogerie !!! " au Musée de la Pince de Montécheroux le 10/10
  • Visite guidée des collections "Entrez dans l'aventure manufacturière" de Beaucourt le 10/10
  • Immersion sur les plateaux de l'Association pour la Formation Professionnelle des adultes - AFPA - de Besançon le 10/10
  • Visite guidée des locaux dédiés à l'apprentissage de l'horlogerie au Lycée Edgar Faure de Morteau le 10/10
Suisse :
  • Visite guidée des collections avec un focus sur l'horlogerie internationale : "L'horlogerie : une histoire internationale" au Musée International d'Horlogerie (MIH) de La-Chaux-de-Fonds le 10/10 dès 10h10
  • Echanges avec des manufactures de la Vallée de Joux à 10h10, table ronde "Le rôle de la diffusion de la culture horlogère par les manufactures" avec une tombola permettant de gagner 20 copies dédicacées du livre "La Montre. Histoires et savoir-faire à 10h30, visite guidée de l'exposition temporaire "Comix Mécanix" à 12h10 à l'Espace Horloger de la Vallée de Joux le 10/10
  • Exposition "Même une horloge cassée donne l'heure juste trois fois par jour" au Musée d'art et d'histoire de Genève (MAH) du 10 dès 10h10, au 31/10

Publié le 9 octobre à 17h45 par Alexane
Société

Besançon
Santé Société

Choice et SilMach unissent leurs savoir-faire pour développer une contraception sans hormone et connectée

La deeptech bisontine SilMach et la start-up néerlandaise Choice ont annoncé ce jeudi 9 octobre, une collaboration inédite pour concevoir un microdispositif contraceptif jugé révolutionnaire. Alimenté par un micromoteur, ce dispositif sans fil pourrait permettre d’ouvrir et de fermer des valves implantées dans les trompes de Fallope, offrant une contraception réversible, sans hormones et sans douleur.

contraception enceinte femme pilule silmach
Publié le 9 octobre à 16h00 par Alexane
Besançon
Politique Société

“44 millions d’animaux tués” pour Besançon depuis 2020 : L214 appelle la maire à “stopper l’hémorragie”

L’association de défense des animaux L214 se mobilise ce samedi 18 octobre à Besançon pour interpeller la maire, Anne Vignot, ainsi que les candidat(e)s aux élections municipales de 2026, sur la question de la consommation animale. L’organisation souhaite les inciter à s’engager concrètement en faveur d’une réduction de moitié du nombre d’animaux tués pour l’alimentation dans la ville.

animaux anne vignot association L214 consommation municipale 2026
Publié le 9 octobre à 15h22 par Alexane
Pontarlier
Culture Société

Un petit tour aux Absinthiades de Pontarlier…

VIDÉO • La 23 édition des Absinthiades de Pontarlier se sont tenues du 4 au 5 octobre 2025. Avec le vidéaste Bertrand Vinsu, on y a passé toute la journée de samedi pour rencontrer des amateurs, des professionnels, des amoureux d’absinthe, ce spiritueux qui a défrayé la chronique jusqu’il y a quelques années encore.

Publié le 8 octobre à 12h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Opération “Grand Repas” le 9 octobre : un repas étoilée pour les étudiants de Bourgogne Franche-Comté…

Le 9 octobre 2025, les étudiants de Bourgogne–Franche-Comté pourront eux aussi profiter, pour la première fois, du Grand Repas, un événement national qui met à l’honneur "le bien manger, le partage et les saveurs locales", selon le communiqué du Crous Bourgogne–Franche-Comté. Pour la première fois, quatre restaurants universitaires de la région rejoignent cette initiative.

chef étoilé crous cuisine étudiant grand repas
Publié le 8 octobre à 10h42 par Alexane
Besançon
Société

”Qui peut encore croire que l’offensive israélienne est menée pour libérer les otages ou pour démanteler le Hamas ?”

TRIBUNE • En tant que représentant de l’Union Juive Française pour la Paix de Besançon, Norbert Nusbaum tient à transmettre à nouveau la tribune intitulée ”Pas en notre nom”, signée par des Juives et des Juifs français à l’occasion d’une publication par un média national lors de la reconnaissance par la France de l’État de Palestine. Ce texte est présenté aujourd’hui en contrepoint à l’initiative de la mairie de Besançon organisée ce mardi 7 octobre en faveur de la libération des otages israélien(ne)s et en hommage aux victimes.

attentat décès guerre hamas islam israel judaisme juif norbert nusbaum palestine
Publié le 7 octobre à 08h53 par Alexane
TERRITOIRE DE BELFORT (90)
Social Société

Un clip musical inédit alerte sur l’urgence d’agir pour le grand âge en Franche-Comté

Diffusé à partir du 6 octobre, à l’occasion de la Journée nationale des aidants et de la Semaine bleue, un clip musical inédit réalisé par des professionnels du secteur du grand âge appelle à une mobilisation collective autour des enjeux du vieillissement. À l’origine de cette initiative originale, la Confédération de gérontologie du Territoire de Belfort.

clip gérontologie seniors vidéo
Publié le 6 octobre à 17h29 par Alexane
Besançon
Economie Société
Publi-Infos

Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec’Day à la CCI

PUBLI-INFO • La Cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour toutes les structures, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité. Concrètement, le coût médian  d'une cyberattaque est estimé à 50000 euros. Alors, pour éviter cela, venez vous informer au CyberSec'Day, à la CCI à Besançon, le 14 octobre.

cci cyberattaque cybersécurité hameçonnage phishing piratage
Publié le 6 octobre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Loisirs Société
Publi-Infos

Quand Rémy rencontre Decathlon, ça donne des stages vélo ‘‘enfants’’ !

PUBLI-INFO • Être capable de bien utiliser – et en toute autonomie – un  vélo ne s’improvise pas. Le faire en sécurité, en confiance  et en toute maîtrise du vélo, sans oublier son environnement, ça s’apprend. Et le plus tôt est le mieux. Et c’est là que Rémy rencontre Decathlon…

décathlon stage vélo vélo vélo-enfant
Publié le 6 octobre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Société une
Publi-Infos

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

PUBLI-INFO • Et si vos déchets devenaient une ressource ... Tout au long de l'année, le grand public est invité par le SYBERT à pousser les portes de l'espace pédagogique, 226c rue de Dole à Besançon. Vous découvrirez des solutions simples et accessibles afin de mieux consommer et réduire ses déchets au quotidien.

ateliers déchets Do it yourself formation sybert
Publié le 6 octobre à 07h00 par Macommune.info

