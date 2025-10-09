World Watch Day : photographier votre montre préférée pour marquer l’événement le 10 octobre à 10h10

Symbole des publicités horlogères depuis des décennies, l’heure 10h10 sera au centre d’une initiative participative. Le principe est simple : chacun est invité à photographier sa montre préférée à 10h10 précises, puis à partager ce cliché sur les réseaux sociaux, accompagné du hashtag #WorldWatchDay.
Cette action entend créer un fil conducteur mondial autour de l’horlogerie, reliant amateurs, passionnés et curieux, quelle que soit leur localisation.
Un geste accessible à tous
Pour les organisateurs, cette initiative a pour objectif d’impliquer le public de façon spontanée et inclusive. "Un petit geste qui ne prend pas beaucoup de temps", souligne Thierry Bailly, vice-président d’Arc Horloger, membre fondateur du World Watch Day.
Cette mobilisation en ligne viendra compléter les événements physiques et numériques organisés sur plusieurs continents à l’occasion de cette première édition.
Une visibilité mondiale sur les réseaux sociaux
Grâce aux plateformes comme Facebook, Instagram ou LinkedIn, les organisateurs espèrent générer une large participation et mettre en lumière la diversité des styles et des objets horlogers. Cette action symbolique permettra de donner une dimension mondiale et populaire à l’événement, au-delà des conférences et expositions prévues.
Le 10 octobre 2025 marquera la première édition du World Watch Day, Journée internationale de l’horlogerie. Cet événement inédit est né de la volonté conjointe de plusieurs acteurs du secteur, parmi lesquels Arc Horloger, The Watch Library, la Fondation Haute Horlogerie, le Grand Prix d’Horlogerie de Genève, Hantang Culture, Europa Star, Le Figaro, la Horological Society of New York, Horopedia et l’Unesco. Des évènements se dérouleront à travers le monde, y compris à Besançon et sa région.
Arc Horloger fait résonner Besançon et sa région pour le World Watch Day
Le 10 octobre 2025 marquera la première édition du World Watch Day, Journée internationale de l’horlogerie. Cet événement inédit est né de la volonté conjointe de plusieurs acteurs du secteur, parmi lesquels Arc Horloger, The Watch Library, la Fondation Haute Horlogerie, le Grand Prix d’Horlogerie de Genève, Hantang Culture, Europa Star, Le Figaro, la Horological Society of New York, Horopedia et l’Unesco. Des évènements se dérouleront à travers le monde, y compris à Besançon et sa région.
Les évènements du World Watch Day en Franche-Comté et en Suisse :
-
Sonnerie des cloches de l'église Saint-Maurice de Besançon à 10h10 le 10/10
-
Visite guidée la Mesure du temps et visite la (re)découverte des collections permanentes du Musé du Temps de Besançon le 12/10
-
Visite guidée des collections et présentation de la future Cité des Horlogers au Musée de la Montre de Villers-le-Lac le 10/10
-
Visite guidée des collections " Avant la pince, l'outil d'horlogerie !!! " au Musée de la Pince de Montécheroux le 10/10
-
Visite guidée des collections "Entrez dans l'aventure manufacturière" de Beaucourt le 10/10
-
Immersion sur les plateaux de l'Association pour la Formation Professionnelle des adultes - AFPA - de Besançon le 10/10
-
Visite guidée des locaux dédiés à l'apprentissage de l'horlogerie au Lycée Edgar Faure de Morteau le 10/10
-
Visite guidée des collections avec un focus sur l'horlogerie internationale : "L'horlogerie : une histoire internationale" au Musée International d'Horlogerie (MIH) de La-Chaux-de-Fonds le 10/10 dès 10h10
-
Echanges avec des manufactures de la Vallée de Joux à 10h10, table ronde "Le rôle de la diffusion de la culture horlogère par les manufactures" avec une tombola permettant de gagner 20 copies dédicacées du livre "La Montre. Histoires et savoir-faire à 10h30, visite guidée de l'exposition temporaire "Comix Mécanix" à 12h10 à l'Espace Horloger de la Vallée de Joux le 10/10
-
Exposition "Même une horloge cassée donne l'heure juste trois fois par jour" au Musée d'art et d'histoire de Genève (MAH) du 10 dès 10h10, au 31/10