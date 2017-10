130 conteneurs pour la collecte des textiles dans le Grand Besançon

Des conteneurs pour déposer quoi ?

Il est possible d'y déposer des vêtements "même usés ou déchirés", nous indique le Grand Besançon, du linge de maison (serviettes, draps, rideaux, couvertures, chaussettes "attachées par paire" et des articles de maroquinerie comme des sac, ceintures… "Les textiles doivent être propres, secs et emballés dans un sac plastique", nous précise-t-on.

Que deviennent les textiles donnés ?

Un tri est effectué par les associations partenaires et par les centres de tri spécialisés :

59,4% sont réutilisés en l’état (dons aux plus démunis, revente d’une partie des articles dans les boutiques solidaires locales , en France et à l’étranger),

