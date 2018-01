Après un mois de décembre "mitigé" selon un compte-rendu du conseil d'administration de l'UCB qui s'est déroulé mardi 9 janvier, "la période des soldes est attendue par les commerçants et les clients", confirme Cécile Girardet. Toutefois, avec des ventes privées organisées par des chaînes de magasins et quelques indépendants qui se déroulent dès le 1er janvier, la présidente de l'UCB se demande s'il ne faudrait pas "raccourcir la période des soldes".

"Un black Friday avant Noël plombe les commerces"

Une réflexion qui trotte également dans les têtes du gouvernement qui souhaite proposer "une réduction des deux périodes - été et hiver - de six à quatre semaines" à partir de 2019 selon une annonce de la secrétaire d'Etay à l'Économie Delphone Gény-Stephann. "Oui, c'est une bonne idée car déjà au bout de deux semaines de soldes, ça s'essouffle", d'après Cécile Girardet, "je pense même que les soldes devraient être fractionnées sur l'année pour être profitables en périodes creuses par exemple, et non 15 jours avant Noël, ou des Black Friday pendant une semaine, qui plombent les commerces en période de Noël par exemple."

Lors d'un conseil d'administration de l'UCB, "nous avons été choqués de savoir que le Black Friday se déroulait juste avant Noël !", nous raconte Cécile Girardet, "il faut faire vraiment attention, car faire de promo avant Noël est très dangereux pour les commerces".

Des projets de l'UCB en 2018 ?

Quelques secrets demeurent encore puisque certains projets sont en cours de réflexion, mais Cécile Girardet et le conseil d'administration de l'UCB ne sont pas à court d'idées. "Une chose est sûre, c'est que nous devons être force de proposition et travailler en étroite collaboration avec la Ville", souligne la présidente. Une période de Noël plus attractive au centre-ville, profiter de l'ouverture du Musée des Beaux-Arts le 15 novembre et d'une place de la révolution qui sera vide de travaux pour créer des animations… Voilà quelques pistes de réflexions que poursuit l'UCB actuellement.

