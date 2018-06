Data Music voit en très grand à Besançon…

Désormais, Data Music ne fait qu'un et sur 930 m2 ! Les batteries, guitares, basses, percussions, claviers, high-tech, lights et autres "sono" se retrouvent sous le même toit. L'occasion pour Jean-Charles Valley d'étoffer et de monter en gamme instruments et accessoires. Mais il ne s'arrête pas là. "Il y aura plus de choix et plus d'accès puisque les clients pourront tout essayer en magasin, les batteries seront montées, les claviers prêts à l'emploi, les guitares à disposition, les postes informatiques câblés, etc.", explique le gérant, "la nouveauté est surtout dans la présentation des instruments qui est totalement différente."

D'ailleurs, une scène sera montée pour permettre aux clients de tester les instruments en situation ainsi que les éclairages et le matériel de sonorisation. Une cabine d'essai sera également à disposition "pour le temps qu'on veut" ajoute Ludo Mantion. "En fait, on développe et on améliore ce qu'on sait faire tout en se remettant en question après 30 années d'existence", souligne Jean-Charles.

La même équipe… ou presque !

Les têtes connues de Data Music accueilleront encore les habitués et nouveaux clients de l'enseigne. Jean-Charles Valley reste le gérant (depuis 1987) et s'occupera particulièrement du côté sono, éclairage et location de matériel. Ludo Mantion conseillera sur le matériel high-tech, Jean-Paul Flores présentera les espaces guitare et la nouvelle recrue, Guillaume Ronfort animera l'espace batterie et percussions.

Une école de musique plus grande

Si dans la rue d'Arènes, Data Music proposait des cours de musique, le nouveau magasin consacrera un large espace à une véritable école de musique. De quatre professeurs au départ, ils seront 12 à enseigner la batterie, la guitare, la basse, le chant, les percussions, le clavier, l'accordéon et les cuivres. Des formations à la MAO (musique assistée par ordinateur) seront également possibles. "Cette école sera ouverte à toutes et tous de 7 à 77 ans, pendant et en dehors des horaires d'ouverture du magasin", précise Jean-Charles Valley. Pas moins de 12 boxes insonorisés seront à disposition des élèves et de leurs professeurs. Une scène (en sous-sol) sera également ouverte pour permettre aux élèves d'apprendre à jouer en groupe lors d'ateliers. Le gérant explique que "Non seulement ils pourront jouer de leur instrument, mais aussi jouer en groupe : un chanteur va travailler avec le fait de jouer avec des musiciens et en situation de scène pour savoir comment utiliser les retours, un moniteur, des conditions de scène." Et d'ajouter :"On va donner un confort" aux usagers.

Pourquoi quitter le centre-ville pour l'avenue de Montrapon ?

Les quatre magasins Data Music de la rue d'Arènes sont fermés depuis avril 2018. Avant de trouver les anciens locaux de ColorDec avenue de Montrapon, Jean-Charles Valley nous confie avoir visiter "une quarantaine de locaux pendant 2 ans" à Besançon dont rue de Dole, Chateaufarine, Ecole Valentin, etc. Finalement, "nous avons trouvé cet emplacement de rêve", se réjouit-il, "tout est différent et il a tous les critères : situation géographique puisqu'on ne voulait plus subir les problématiques du centre-ville, les parkings, l'accessibilité… et à la fois proche du centre-ville, ce n'est pas dans une zone commerciale, on est tout seuls, c'est notre zone commerciale avec des stationnements."

Infos +

Data Music propose de la location de matériel de sonorisation et d'éclairage aux professionnels comme aux particuliers.

Infos pratiques