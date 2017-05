Foire comtoise : le programme du samedi 27 mai...

Tout au long de la foire, des animations pemanantes sont à découvrir : le village marocain présente la culture du pays à travers des artisans, des stands d'épices, des marchands de tapis, des musiciens, etc. Le spectacle "Marablanca" fait voyager les visiteurs plusieurs fois par jours et la fête foraine accueille petits et grands pour se faire tourner la tête !

En détails...

« Samedi chez vous...chez nous ! »

France Bleu Besançon s’installe au coeur du village marocain dans le Hall E entre 10h à 12h, avec Dominique Morize au micro. Deux équipes s’affronteront en direct par le biais d’un jeu de questions réponses.

Rencontre avec les moutons franc-comtois

Les étudiants feront découvrir la filière ovine et ses secrets. Avec des animations tout public : jeux, photo avec un agneau, découverte du métier d’éleveur et de tondeur, du parcours de la laine du mouton; les visiteurs pourront découvrir les différentes races présentes dans les campagnes régionales.

Les anim’agricoles

Autour du Hall A1, des baptêmes de poneys gratuits et des démonstrations de maréchalerie se tiendront entre 10h et 17h. Pour ce qui est de l’intérieur, voici le programme :

De 10h30 à 11h : démonstration de chien de berger avec troupeau de moutons

De 11h à 11h30 : présentation de juments comtoises

De 11h30 à 12h : présentation de chevaux de selle, d’élevage et de poneys

De 12h à 12h30 : présentation d’étalons comtois

De 14h à 14h30 : présentation de juments comtoises

De 14h30 à 15h30 : épreuve d’attelage avec l’association de Promotion du Trait Comtois

De 15h45 à 16h15 : présentation de chevaux d’élevage et de poneys

De 16h15 à 17h : spectacle équestre

De 17h à 17h30 : présentation d’étalons comtois

De 17h30 à 18h : spectacle préparé par les centres équestres

De 18h30 à 19h : aubade des trompes de chasse

De 19h à 21h30 : grand spectacle équestre avec en vedette, la troupe des Comtois en folie

Côté “People”

Priscilla Betti, qui a vendu 2 millions d’album et qui a incarné le rôle principal de la comédie musicale « Flashdance » fera son apparition dans le pôle média du Hall E. Elle sera accompagnée par Jooz, petit frère de la chanteuse Jenifer, dont le single « You Make Me Smile » a été dévoilé il y a quelques semaines.