Les principaux syndicats de l'Éducation nationale suivent le mouvement national et se mettent en grève ce jeudi 22 mars 2018 pour dénoncer les réformes du baccalauréat et le statut des fonctionnaires. Une mobilisation est prévue à Besançon à 10h30 sur le parking d' Arènes. Selon une estimation du syndicat SNUipp-FSU du Doubs, "30% d'enseignants seront en grève et 20 écoles fermées".