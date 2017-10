Immobilier en Franche-Comté : une conjoncture porteuse…

"La pierre a toujours été, est, et restera le placement privilégié des Français comme étant une valeur sûre, leur apportant une sécurité et une disponibilité de leur capital, ce qui n'est pas toujours le cas pour d'autres placements (… ) et ce quand bien même l'ISF serait remplacé par l'IFI (impôt sur la fortune immobilière) au-delà de 1.300.000 €(…) ", estime Pascal Rault, le président de la chambre interdépartementale de Franche-Comté dans le dossier de présentation de l'observatoire immobilier de Franche-Comté.

Qu'il s'agisse d'accession ou d'investissement, tous les feux sont au vert selon lui pour les candidats à l'achat. "Les chiffres de l'observatoire, s'ils se maintiennent, nous permettent d'envisager pour la Franche-Comté un marché plus serein et maîtrisé… "

Un "dynamisme retrouvé" à Besançon

Benoit Douge, notaire à Besançon, parle d'un dynamisme retrouvé sur le secteur bisontin. "Nous avons un prix qui, après quatre ans de baisse, se stabilise avec des volumes de vente repartis à la hausse de manière notable. Les vendeurs et les acquéreurs se retrouvent sur des prix qui correspondent à une réalité de marché…"

Ce jeudi 12 octobre 2017 à Micropolis Besançon, les chiffres de l'observatoire pour le département du Doubs ont été dévoilés devant un parterre de professionnels invités pour l'occasion. "La conjoncture est porteuse", a estimé Christophe Chevriaux, notaire à Saint-Vit et 1er vice-président de la chambre des notaires de Franche-Comté. "Cela est dû au taux d'emprunts toujours très bas et ce malgré une très légère hausse : 1,40 sur 15 ans ; 1,5 sur 20 et 1,75% sur 25 ans…"

32% des transactions immobilières concernent les 30 - 39 ans. Tranche d'âge qui est de loin la plus représentée lors des acquisitions. En effet, l'âge moyen d'accession à la propriété se situe entre 30 et 35 ans. Aujourd'hui, les acquéreurs recherchent des biens situés dans des zones couvertes par le haut débit. Ils sont également plus sensibles à leurs dépenses énergétiques.

Le pouvoir d'achat immobilier en hausse

En raison de la baisse des taux de crédit immobilier entre mai 2007 et mai 2017 passant en moyenne de 4,1% à 1,6%, le pouvoir d'achat immobilier a augmenté au cours de cette dernière décennie.

Dans le Doubs par exemple, en 2007, pour une mensualité de 800 € par mois, il était possible d'acquérir une maison ancienne de 84 m². En 2017, avec le même budget, il est possible d'acquérir une surface de 106 m², "soit un gain de 26%", expliquent les notaires. Pour les appartements anciens, la progression de la surface achetable est de 32 % sur la même période (de 75 à 99 m²).

LES CHIFFRES

Les statistiques de l'observatoire de l'immobilier sont établies grâce aux différentes bases de données des notaires. "Ces données, reprises par l'INSEE, sont incontestables, car elles s'appuient sur des ventes effectives," explique Christophe Chevriaux.

Les prix indiqués (ci-dessous) sont des prix médians et non pas des prix moyens, qui, selon les notaires, ne donnent pas une idée juste du marché en raison de l'incidence des ventes atypiques.

Le prix médian se veut "plus révélateur". Il s'agit du prix central qui partage l'ensemble des prix observés en deux groupes de même effectif : 50% au dessus et 50 % en dessous. Si le prix médian diminue, cela signifie que les acheteurs se sont tournés vers des biens de moindre valeurs… et inversement.

Le marché immobilier dans le Doubs (observatoire 2016-2017)

Appartement anciens : 1560 €/m² (+2,8 %)

Maisons anciennes : 162 900 € (-1,3%)

Terrains à bâtis : 52 700 (+0,5%)

Prix médian par secteur :

Secteur Appartements anciens Maisons anciennes Baume-les-Dames 980 €/m² 114 300 € Besançon 1 610 €/m² 216 000 € DOUBS 1 560 €/m² 162 900 € Maiche 1 410 €/m² 176 000 € Mont d'Or et Lac 2 340 €/m² 225 400 € Montbéliard 1 060 €/m² 127 000 € Morteau 1 980 €/m² 219 200 € Ornans – Valdahon 1 240 €/m² 165 800 € Périphérie Besançon 1 530 €/m² 183 000 € Périphérie Montbéliard 1 010 €/m² 136 000 € Zone urbaine Pontarlier 2 170 €/m² 241 000 €

Et dans les autres départements ?

Le marché immobilier dans le Jura

Appartement anciens : 1 190€/m² (+0,6 %)

Maisons anciennes : 132 000 € (+1,9%)

Terrains à bâtis : 35 900 (+2,6 %)

Le marché immobilier en Haute-Saône

Appartement anciens : 870 €/m² (-2,7 %)

Maisons anciennes : 115 000 € (+8,8%)

Terrains à bâtis : 32 600 (-12,5%)

Le marché immobilier dans le Territoire-de-Belfort