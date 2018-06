La Ferme Maugain prend un coup de jeune

"On voulait être mieux identifiés en tant que paysans" explique d'emblée Fabrice Maugain. "Qu'on se distingue des artisans, avec tous le respect que j'ai pour eux. Parce que nos produits sont atypiques : je trais moi-même mes vaches tous les matins, on fait les yaourts sur place avec le lait récolté… C'est authentique."

Une authenticité de plus en plus précieuse aujourd'hui. "Trop de produits semblent locaux mais ne sont que transformés en Franche-Comté" déplore le fermier, qui prône la transparence. "Au moins, si quelqu'un a un doute, la ferme est ouverte aux visiteurs, on n'a rien à cacher" s'amuse-t-il.

La ferme, une affaire de famille

Changer de packaging signifiait également se moderniser, faire un pas dans le sens de la nouvelle génération. "On a cinq enfants avec mon épouse, qui commencent à travailler avec nous et qu'on a consulté". Et chez les Maugain, la ferme c'est une affaire de famille. "J'ai travaillé avec mes grands-parents et parents, et aujourd'hui avec mon épouse, mes sœurs et bientôt mes enfants" détaille Fabrice.

De vraies valeurs paysannes

Famille, authenticité... La ferme Maugain défend "de vraies valeurs paysannes. Quand on achète un de nos yaourts, au-delà du plaisir gustatif on achète notre lait, de nos 120 vaches. Issu d'un environnement de bien-être animal, éthique et garantissant la sécurité alimentaire – il n'y a pas de mauvaise surprise sur la provenance des matières premières" conclut le fermier.

Infos +