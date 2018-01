La Maison des familles au CHU de Besançon veut s'agrandir…

"Actuellement, 60 à 70% des 33 chambres de la Maison des familles sont occupés, c'est pourquoi nous souhaitons l'étendre pour offrir une quinzaine de chambres supplémentaires", explique Pierre Dornier, président de l'association Semons l'espoir.

Une demande qui va s'accentuer ces prochains mois…

Si la Maison des parents à St Jacques existe encore avec ses 18 chambres, elle disparaîtra avec le déménagement des derniers services de l'hôpital du centre-ville. Cette extension de la Maison des familles derrière le CHU, qualifiée plutôt d'"achèvement" par l'architecte, équilibrera le manque.

Les 15 chambres supplémentaires pourront accueillir les jeunes patients et leur famille dans le cadre du développement de la chirurgie ambulatoire : "Il y aura de plus en plus de monde puisqu'il faudra accueillir celles et ceux qui viennent d'autres départements, d'autres régions, qui arriveront la veille et qui repartiront le lendemain de l'intervention", précise Pierre Dornier.

Un budget de 1 million d'euros pour agrandir la Maison des familles

Pour concrétiser ce projet d'extension, Semons l'espoir a besoin de la somme de 1 million d'euros. Les représentantes de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hopitaux de France (qui porte l'opération des Pièces Jaunes) présentes lors de cette journée spéciale à Besançon ont qualifié l'établissement de "magnifique exemple" en ajoutant qu'elle serait "ravie de participer à ce projet"...

