La réaction d'Éric Alauzet sur la deuxième circonscription du Doubs

Éric Alauzet part largement en tête pour le second tour des législatives dans une circonscription où il n'avait pas en face de candidat socialiste, ni de candidat de la "République en Marche !" Il totalise 16.894 voix contre 8.353 pour le LR Ludovig Fagaut.

"Je suis fier de la reconnaissance que m'ont témoignée les électeurs et de la confiance qu'ils m'adressent… ça me donne plein d'énergie ! J'en avais beaucoup j'en aurai au moins autant sinon plus pour poursuivre" a déclaré le député sortant qui explique son résultat par une alchimie entre l'impulsion Macron mais aussi la "reconnaissance" de son travail. "Je me suis donné sans compter en étant très présent à l'assemblée nationale et très présent sur le territoire et en étant très organisé pour essayer de ne laisser passer aucune demande, en donnant des réponses aux gens et en leur parlant franchement… "

Sur l'entre-deux tours, Éric Alauzet souhaite poursuivre le travail accompli en rappelant que sa priorité reste l'emploi "pour les jeunes mais aussi les séniors". Il souhaite notamment créer un pôle écologiste au sein de l'Assemblée en lien avec le ministre Nicolas Hulot. " Ce sera intéressant de voir comment Nicolas Hulot pourra s'appuyer sur ce pôle écologiste à l'Assemblée et comment on pourra aussi s'appuyer sur lui.. "