L'association Bourgogne-Nature étend son champ d'action dans la région

Ce jeudi 14 juin 2018, avait lieu la septième assemblée générale de l'association, officiellement devenue Bourgogne-Franche-Comté Nature : "Un élargissement qui apportera une richesse et une audience supplémentaires à l’association Bourgogne-Franche-Comté Nature", selon Bernard Frochot , président de l'association. De nouvelles structures ont été cooptées lors du Conseil d’administration qui s’en est suivi.

Aujourd’hui les structures adhérentes au premier collège sont :

La Société d’histoire naturelle d’Autun

le Parc naturel régional du Morvan

le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne,

la Société des sciences naturelles de Bourgogne et cooptées en 2018

l’Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire

la Société d’histoire naturelle du Creusot, la CHOUE (Etude et protection des rapaces nocturnes en Bourgogne-Franche-Comté)

la Commission de Protection des Eaux, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche-Comté (CPEPESC)

Les membres du second collège sont :

l’Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau

la Société de minéralogie et paléontologie dijonnaise

le Muséum d’histoire naturelle – Jardin des Sciences de Dijon

le Groupe Ornithologique du Jura

la Société d’histoire naturelle du Pays de Montbéliard

la Société d’histoire naturelle du Doubs.

Les actions menées…

Les 26 numéros de la revue scientifique publiés depuis 2005 ont permis de mettre en lumière les connaissances récoltées par les acteurs de l’environnement, de façon à initier une prise en compte des données naturalistes dans les projets futurs. Les objectifs de transmissions des savoirs fixés par l’association ont également été menés avec les Questions de Nature, la parution du quinzième hors-série (sur les oiseaux nicheurs de Bourgogne), ou encore l’élaboration du neuvième numéro de l’outil pédagogique Bourgogne-Nature Junior traitant de la Trame Verte et Bleue et valorisant les projets scolaires des élèves de Bourgogne.

Les actualités du site internet et de la page Facebook de l’association et l’Agenda de la Nature ont recensé et valorisé les actions menées pa les structures œuvrant pour la nature.

Info +

Créée en 2012, l’association fédératrice Bourgogne-Franche-Comté Nature regroupe différentes structures ayant trait à la biodiversité et les rassemble dans un objectif de connaissance et de diffusion des connaissances sur le patrimoine naturel de Bourgogne-Franche-Comté. Elle permet la réunion des différents acteurs du territoire, qu’ils soient professionnels ou amateurs afin de valoriser et partager les connaissances régionales en sciences de l’environnement.