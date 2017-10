Besançon : le nouveau salon de thé de Cake and the city est ouvert...

Les deux gérantes, Sarah et Sophie accueillent les clients dans un nouvel espace : plus grand, plus lumineux et surtout mieux placé que lorsqu'elles étaient installées rue Claude Pouillet.

Au menu : les fameux cupcakes, les cookies et autres pâtisseries typiquement américaines qui en feraient pâlir Donald Trump… Mais le sucré laissera place au salé pour le déjeuner avec des plats tels que des boulettes de bœuf, des crumbles salés, croque-monsieur, etc., sans oublier un brunch le samedi. À noter que tous les plats du jour proposés peuvent être servis en version végétarienne.

