Les premiers noms du festival Détonation ...

Programmation 2017 :

VITALIC ODC LIVE - AMADOU & MARIAM - THE BLAZE - JUNO REACTOR - ACID ARAB, SMOKEY JOE & THE KID, POLO & PAN, LAST TRAIN, AGAR AGAR, FRENCH FUSE, RENART, FAI BABA, LYSISTRATA, DBFC, KOMOREBI, DUDY , SUPERSUCKERS, BALOJI, A MAD , KTYKEEN CONNASSE

Qu'est-ce que le festival Détonation ?

Détonation c’est une programmation musicale mais c’est aussi un espace ou le spectateur se transforme en acteur en manipulant des objets pour créer des formes graphiques projetées (mapping) basées sur ses sensations, ses envies ou ses émotions.

Des dispositifs ludiques ont été crées et permettent aux spectateurs de générer lui même des formes graphiques. Le public peut faire lui même l’habillage des murs ou la déco du festival "en partant de l’infiniment petit comme la pulsation cardiaque ou le souffle pour le projeter sur une énorme surface". Grâce à un procédé de reconnaissance faciale, la charte graphique "viendra se poser délicatement sur les visages des festivaliers".

Les festivaliers auront également l’occasion de "devenir la charte graphique grâce à leurs seflies" mais aussi avec l’aide d’une table lumineuse de déplacer, modifier et superposer des formes graphiques pour créer eux même de nouvelles formes. Le tout sera instantanément projeté par les différents procédés pour en faire partager tout le public.

La carte blanche...

Le programmateur du festival renouvelle l’expérience de la carte blanche. Chaque soir, une partie de la programmation aura été soigneusement sélectionnée parmi les coups de cœur d’un artiste local. Trois soirées, trois artistes, trois cartes blanches aux couleurs musicales.

Jeudi 28 septembre : A MAD (Trance-Dub-House) Le Bisontin, Organisateur de soirées, dj, label, il pose ses mains pour la première fois sur des platines en 96 pour un premier set en mode free ! S’en suivront des centaines de dj set à la fois psychédéliques, électroniques et progressives. Pour Détonation 2017, ça sera une première, il présentera ses dernières compos, mélange de house, dub et de trance.

Vendredi 29 septembre: DUDY (Electro-Hip-hop) Dudy a pendant des années repoussé les limites d'un statut de laborantin sorcier des platines, profanateur patenté d'obscures labels électro, abstract, hip-hop, funk, dans l'optique ultime de déguster son inextinguible passion avec les gens qui l'entourent.

Samedi 30 septembre : KOMOREBI (poésie-électro) Komorebi c'est l'union de deux jeunes filles qui explorent l'univers des intra- duisibles par la musique.

