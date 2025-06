Les “Boucles Vauban” by Decathlon, 5 et 10 km – le 21 septembre

Belle saison et beau cadre

Le ‘‘ Besançon Athlétic Club ’’ et Decathlon Besançon, avec le soutien de la Ville de Besançon, vous proposent deux courses sur route, une de 10 kilomètres et une de 5. L’occasion de redécouvrir — ou découvrir, pour certains — Besançon. En effet, ce seront les journées du patrimoine. Qui plus est, à la veille de l’automne, on peut espérer que les arbres auront de belles livrées, rouges, jaunes et même orangées pour accompagner les sportifs.

Une course, deux courses, mais pas que…

Vous n’êtes peut-être pas des coureurs confirmés, aussi, voici quelques informations sur – et autour de — cette course….

Pour commencer, ce sont deux parcours (5 et 10) en boucle unique. Ils se déroulent en terrain plat, ce qui permettra de rechercher la rapidité et la performance pour celle et ceux qui le souhaitent.

Pour vous aider à atteindre vos objectifs, des ‘‘ meneurs d’allure ’’ seront là !

Qui dit manifestation sportive et ludique, dit village, et les ‘‘ Boucles Vauban ’’ ne dérogeront pas à cette bonne habitude. D’un côté, des activités sportives pour les petits et les grands, et, de l’autre, des stands consacrés à la sensibilisation «santé et nutrition ». Enfin, pour les sportifs, le village offrira des douches, des toilettes et des consignes pour les sacs et autres affaires personnelles.

Bénévoles, faites-vous connaître

La bonne organisation de cette manifestation nécessite un encadrement digne de ce nom et les organisateurs ont besoin de bénévoles . Une cinquantaine est nécessaire. Les personnes intéressées se rapprocheront du Besançon Athlétic Club ou de Decathlon Besançon.

Con-vi-via-li-té !

Les organisateurs de l’événement souhaitent mettre l’accent sur deux dimensions importantes, la convivialité et l’accessibilité. L’idée est de ‘‘ faire bouger les bisontins, mais surtout le plus de monde possible. Tout le monde, y compris de l’extérieur de Besançon, est le bienvenu. Santé et mise au sport, tel est le mot d’ordre ’’. La volonté d’accessibilité au plus grand nombre se traduira, par exemple, par l’ouverture aux joëllettes.

Santé, et encore santé

Lors de votre inscription aux ‘‘ Boucles Vauban ’’, il sera possible de faire un don à une association avec laquelle travaille Decathlon Besançon depuis 2015, Elisea. Les fonds récoltés à cette occasion viendront alimenter le budget de l’association pour ses activités de sensibilisation et d’accompagnement de patients en situation d’obésité avec ou non une chirurgie bariatrique ou avec un traitement médicamenteux de l’obésité, des activités menées tout au long de l’année.

Infos +

Decathlon Besançon – Besançon Athlétic Club (besancon_athletic_club@yahoo.fr)

La DECA-BAC : 10 km - 10 h 30

La petite boucle : 5 km - 11 h

Règlement intérieur de la course disponible à la lecture lors de l’inscription

N’oubliez de porter des vêtements et chaussures adaptés à la course sur route.

Pour les mineurs, un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition ou un "PPS" sera demandé pour participer à la manifestation

Les inscriptions sont déjà ouverte s, dépêchez-vous en utilisant ce lien. Attention, inscriptions limitées à 500

Pour s'inscrire avec une joëlette, merci de vous rapprocher de l'organisation

Retrait des dossards :

Samedi 20 septembre : 13 h - 19 h 30 à Decathlon Besançon Dimanche 21 septembre : 8 h - 10 h sur le village de départ



Parking disponible à la Rodia, le village et les départs se tiendront aux abords de la base Outdoor de la Rodia au 18 avenue de Chardonnet.

