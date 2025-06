Activités estivales : un air d’été souffle déjà à la Société nautique bisontine

Installé dans ses nouveaux locaux de la base nautique Michel Chapuis du 18 avenue de Chardonnet à Besançon, la Société nautique bisontine (SNB) a dévoilé le programme de ses activités estivales. On fait le point sur les activité proposées cet été et parfois même dès à présent.

Les locations

Dès maintenant

Les locations de canoë, kayak et stand up paddle sont possibles dès à présent et en fonction des disponibilités du club au tarif de 15€ par personnes (8 euros pour les enfants de -15 ans) et pour une durée de 3h. Les séances encadrées sont au prix de 25€/personnes (10€, - de 15 ans).

La séance de découverte Dragon boat encadrée de 1h30 est proposée au prix de 100€ pour 10 personnes et 200€ pour 20 personnes. Attention, pour les sorties dragon boat, les réservations se font minimum deux semaines à l’avance.

Les réservations se font de préférence en ligne ou en contactant le club : 03.81.80.89.46.

Port de chaussures fermées obligatoire.

Le Yoga Paddle

Dès maintenant

Pour 15€ tout compris, Laurette Gagic vous fait découvrir et pratiquer le yoga paddle lors de séance d’une heure les lundis de 18h à 19h15. Des séances sont susceptibles d'être ajoutées le samedi.

Les réservations se font directement par téléphone au 06.78.87.80.79 ou par mail : easyform.coaching@gmail.com

Les Rand’eau kayak en partenariat avec l’Office du Tourisme

Les 19/7, 26/7, 9/8 et 13/9 à 16h

Même nom mais bateau différent, cette année, grâce à un partenariat avec l'Office du tourisme, le SNB propose une découverte de Besançon en dragon boat au fil de l'eau avec un guide touristique à bord pour embarquer au temps des Romains et débarquer au XXIè siècle.

Les réservations se font auprès de l'Office du tourisme uniquement.

Tarif adulte 20 euros ; tarif enfant 15 euros. Port de chaussures fermées obligatoire et savoir nager.

Les stages d’été

Du 15 juillet au 29 août 2025

Le club étant engagé pour le championnat de France jusqu’au 14 juillet, les stages d’été débuteront le mardi 15 juillet et se termineront le 29 août. Ils sont destinés aux enfants de 8 à 16 ans qui souhaitent découvrir les activités nautiques (canoë-kayak, course en ligne, dragon boat, paddle). Le coût total est de 125 euros la semaine.