La Ville de Besançon lance une campagne pour une vie nocturne plus sûre et responsable

La Ville de Besançon a lancé le 4 juillet 2025 une nouvelle campagne de sensibilisation à destination des jeunes de 12 à 30 ans, dans le cadre de son plan d’actions contre les addictions. Objectif : "renforcer la sécurité et encourager des comportements bienveillants lors des sorties festives", annonce la municipalité dans un communiqué.

Concrètement, des couvres-verres anti-drogue et des sifflets d’alerte anti-agression seront distribués gratuitement dans les bars et discothèques partenaires de la Charte de la vie nocturne, ainsi que lors des grands événements festifs de la ville comme Bienvenue aux étudiants ou encore le festival Détonation.

Des messages de prévention diffusés largement

La campagne mise également sur des messages de prévention simples et accessibles, rappelant les bons réflexes à adopter en soirée : "boire régulièrement de l’eau et manger, surveiller sa consommation, ne jamais laisser son verre sans surveillance, veiller les uns sur les autres, assurer un retour en toute sécurité", énumère la Ville.

Pour toucher un large public, la campagne sera déployée sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les lieux fréquentés par les jeunes : universités, transports en commun, centres commerciaux, ainsi que dans les espaces de loisirs comme les bowling, escape games ou laser games.

Un atelier pour développer l’esprit critique face aux séries

En parallèle, un atelier débat-visionnage a été mis en place en partenariat avec le CLEMI (Centre pour l’Éducation aux Médias et à l’Information) et la Mission Locale de Besançon. Cet atelier, destiné à "décrypter la représentation de la consommation de drogues dans certaines séries diffusées sur une grande plateforme de streaming", vise à développer un regard critique sur les images et récits véhiculés.

Jugée prometteuse, cette initiative "déjà très appréciée", selon le communiqué, sera élargie dans les prochains mois à un plus grand nombre de jeunes.

La Ville de Besançon entend réaffirmer son engagement pour une vie nocturne apaisée : "À travers cette démarche, la Ville de Besançon, avec ses partenaires, réaffirme sa volonté d’accompagner les jeunes vers une vie nocturne plus sûre, responsable et solidaire", conclut le communiqué.