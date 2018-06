Limitation à 80 km/h : quelles sont les routes les plus meurtrières en Franche-Comté ?

La Ligue contre la violence routière a publié une étude indiquant les routes les plus meurtrières département par département en France. La première observation notable révèle que les routes limitées à 90 km/h ne sont pas les plus accidentogènes… Voici les routes les plus meurtrières dans le Doubs, le Jura, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort...