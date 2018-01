Maison de quartier de la Grette incendiée : un petit coup de pouce pour sa réinstallation…

Si avant l'incendie la maison de quartier proposait des espaces de jeux, un accueil chaleureux, des activités pour toute la famille, il n'en est plus rien depuis le 1er janvier. "Ce lieu de petits bonheurs a été réduit en cendres, plus de jeux de société, des jouets noircies de suie, une maison de quartier inutilisable. Rien à proposer aux usagers", décrit l'une des animatrices sur Facebook.

L'équipe appelle à la solidarité et à la générosité afin que celles et ceux qui le souhaitent puissent faire don de petits jeux, jouets, petit mobilier, tapis, etc. "le temps de se réinstaller correctement".