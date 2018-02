Mennel annonce qu'elle quitte The Voice

"Je n'ai jamais songé à blesser qui que ce soit", explique-t-elle dans sa vidéo postée sur son compte Facebook ce jeudi soir après une semaine de polémiques suite aux différents tweets découverts.

La chanteuse avait interprété "Hallelujah" de Leonard Cohen en anglais et en arabe samedi dernier lors des auditions à l'aveugle de la septième saison de The Voice, Mennel Itbissem avait alors conquis le jury et notamment Mika, que la Bisontine avait choisi comme coach.



"J'ai foi en l'humanité et en la bienveillance des gens", souligne la chanteuse qui précise que l'arrêt de l'émission "ne sera pas un frein à son épanouissement artistique, mais au contraire la condition de son accomplissement".